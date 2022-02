GUARDA IL VIDEO ISCRIVENDOTI AL CANALE TELEGRAM di ASROMALIVE!

Gli ultimi risultati deludenti, in particolare l’eliminazione dalla Coppa Italia – uno degli obiettivi stagionali – hanno depresso tutto l’ambiente Roma. Già si parla di una prossima rivoluzione con due scenari, uno senza Mourinho e uno molto più probabile con lo Special One saldamente in panchina.

