Calciomercato Roma, Mou pesca dall’Inter | Affare da 20 milioni

In casa Roma sono già cominciate le manovre per costruire la squadra del futuro. Con un obiettivo che potrebbe arrivare dall’Inter.

Roma al lavoro per preparare il match che sabato pomeriggio la vedrà impegnata sul prato dell’Olimpico contro l’Hellas Verona. I giallorossi, reduci da due pareggi consecutivi, vogliono scrollarsi di dosso il periodo non facile e riconquistare tre punti che sarebbero fondamentali da diversi punti di vista. Da una parte, aiuterebbero a rilanciarsi in classifica, dall’altra a risollevare il morale dopo le polemiche degli ultimi giorni.

Anche perché la sfida contro il Verona è tutt’altro che scontata. La squadra di Tudor ha già dimostrato di saper far male alle big del nostro Campionato e all’andata, proprio all’esordio del tecnico croato, ha sconfitto in rimonta i giallorossi. L’Hellas fin qui è stato protagonista di una stagione per molti versi sorprendente e appare in ottima forma. Mourinho, insomma, dovrà preparare al meglio la gara per ottenere i tre punti.

Calciomercato Roma, obiettivo nerazzuro | Servono 20 milioni

Parallelamente al lavoro tecnico sul campo, intanto, in casa Roma si continua a pianificare il futuro. In attesa di capire come finirà la stagione, e quali calciatori saranno in grado di conquistarsi la riconferma, Mourinho e Pinto osservano il calciomercato per individuare profili da portare nella Capitale per la prossima stagione. Un lavoro avviato con largo anticipo per presentarsi alla sessione estiva con idee chiare e obiettivi precisi.

Uno dei nomi che negli ultimi tempi avrebbe scalato posizioni nelle preferenze di Mourinho è quello di Federico Dimarco. Il laterale dell’Inter, 30 presenze in stagione di cui appena 11 da titolare, è uno degli elementi che maggiormente attira l’attenzione dell’allenatore portoghese. Capace di agire sia come esterno a sinistra che come terzo in una difesa a 3, Dimarco ha dimostrato di sapersi disimpegnare in maniera egregia anche ad alti livelli, dopo le ottime stagioni con la maglia dell’Hellas. L’Inter fa del numero 32 una valutazione abbastanza alta: i nerazzurri potrebbero aprire i discorsi per una sua cessione per una cifra che si aggira attorno ai 20 milioni. In casa Roma proseguono le valutazioni.