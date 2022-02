L’ex presidente della Roma, James Pallotta, sferra un nuovo attacco su Twitter. Ecco le parole dell’ex proprietario statunitense.

Torna alla carica James Pallotta, proprietario della Roma dal 2012 al 2020. Lo statunitense ha spiazzato i tifosi giallorossi, con un nuovo attacco contro il fair-play finanziario. Ecco le parole pubblicate su Twitter dall’ex presidente giallorosso, chiamato in causa per le sue cessioni di calciomercato ai tempi di Trigoria. Nuovo attacco social da parte di Pallotta.

Mentre la Roma sta vivendo un periodo decisamente complicato, due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre gare, torna a parlare l’ex proprietario dei giallorossi. James Pallotta torna a stuzzicare i tifosi sui social. L’imprenditore statunitense, per 8 anni alla guida dell’ As Roma, ha risposto per le rime ai tifosi su Twitter. Ennesimo attacco social, sul tema cessioni e fair-play finanziario. Il tema di discussione social riguardava le numerose, ed eccellenti, cessioni che la gestione Pallotta mise a segno quando era a Roma. Cessioni eccellenti dicevamo, che non hanno sempre tornato sostituti di livello, basti pensare all’addio di un certo Alisson, ma non è l’unico caso.

Roma, Pallotta torna alla carica | Nuovo attacco social

L’ex presidente giallorosso torna ad interagire con i tifosi della Roma, ancora una volta attraverso Twitter. E’ successo dopo il tweet di un tifoso giallorosso che lo accusava di aver venduto i giocatori migliori della rosa di quegli anni. Giovatori che oggi sono invece protagonisti in Champions League. “Fair play finanziario. Lo capisci questo?”. Questa la prima risposta stizzita di Pallotta che ha poi risposto ad un altro tifoso che criticava il Fair Play finanziario e la sua applicazione solo verso determinate squadre tra le quali la Roma: “Hanno lasciato scappare le grandi squadre. A noi invece hanno multato”.