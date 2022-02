Calciomercato Roma, Austini su Zaniolo: “Il prezzo c’è già, ecco perché dico Juve”

I bianconeri hanno messo nel mirino l’attaccante della Roma, corteggiato da diverso tempo e obiettivo di calciomercato

La Juventus non molla Zaniolo. Nicolò è un obiettivo di calciomercato dei bianconeri da diverse stagioni e ora, che si avvicina giugno, Allegri potrebbe partire alla carica. Già appena arrivato nella Roma, il numero 22 giallorosso è entrato nel mirino della Juve dove i tempi sono più maturi. In scadenza a giugno 2022, infatti, c’è Paulo Dybala che, in caso non rinnovasse libererebbe un posto. Soprattutto, i bianconeri avrebbero una bella cifra da poter offrire al classe 1999 come ingaggio.

Fino ad ora, però, in tutte queste indiscrezioni non si è tenuto conto della volontà di Zaniolo. L’attaccante della Roma sembra stia scalpitando per rinnovare il suo contratto con i giallorossi. Questo porterebbe al club dei Friedkin un doppio beneficio. Da una parte, blindare un talento del calibro di Zaniolo è sicuramente un guadagno per ogni squadra. I suoi strappi, i suoi guizzi e le sue giocate, infatti, rappresentano qualcosa di irrinunciabile, sia per la Roma che per gli altri club. Dall’altra parte, in caso di trasferimento, prolungare il contratto che scade nel 2024 – e che quindi non è così urgente da rinnovare – permetterebbe a Tiago Pinto di avere più potere nelle contrattazioni.

Calciomercato Roma, Austini: “Zaniolo non sarà venduto a meno di 50 milioni”

La trattativa che porterebbe Zaniolo alla Juventus è tutt’altro che semplice. Secondo Alessandro Austini, giornalista de Il Tempo, la Roma non venderà Zaniolo a meno di 50 milioni: “Il club vuole fare il rinnovo di contratto, ma non dirà più no a prescindere come in passato“. Con queste parole ai microfoni di TeleRadioStereo ha commentato la trattativa. “Sotto i 50 milioni per me la Roma non lo vende, ma dubito che sarà possibile ottenerne di più“. Infine, Austini ha conculso: “Credo che solo il mercato inglese possa darti quei soldi. Non escludo che la Juve abbia in mente il tridente Zaniolo-Vlahovic-Chiesa. Prima di chiudere per Vlahovic, la Juve ha avuto diversi contatti con l’agente di Zaniolo già a gennaio, nei giorni precedenti all’acquisto di Vlaovic“.