Roma-Verona, arbitra Pairetto | ‘Punito’ con la Serie B dopo l’ultimo precedente

Roma-Verona è stata affidata al fischietto di Torino che, dopo l’ultima gara con i giallorossi, fu punito e “declassato” in Serie B

Sabato alle 18 va in scena Roma-Verona allo Stadio Olimpico. Anche per la ventiseiesima giornata di Serie A, i tifosi hanno dimostrato grande affiatamento intorno alla squadra. I giallorossi, infatti, hanno registrato l’ennesimo sold out della stagione. Un grande gesto da parte dei tifosi che, in un momento non facile per la squadra, hanno deciso di rimanere al suo fianco come sempre. Dall’altra parte, invece, nel settore ospiti sono previsti circa 500 tifosi veronesi arrivati per la trasferta.

La gara non è delle più facili. Igor Tudor, infatti, è riuscito a dare stabilità ai gialloblù anche dopo la partenza di Ivan Juric. L’ex tecnico dell’udinese ha un approccio alla gara più aperto rispetto all’attuale allenatore del Torino che, invece, predilige più cautela. I giocatori da tenere sott’occhio sono sicuramente Antonin Barak e l’ex Roma Gianluca Caprari. Quest’ultimo sembra aver trovato una nuova giovinezza a Verona dove ha segnato fino ad ora 9 gol e 6 assist. Un bottino niente male per l’ex giallorosso che ha superato queste cifre solo nella parentesi al Pescara in Serie B.

LEGGI ANCHE: Conte come Mourinho, dichiarazioni sconvolgenti e social impazziti

Roma-Verona, dirige Pairetto: con il Bologna due gialli da incubo

Intanto, l’Aia ha deciso quale sarà l’arbitro che dirigerà Roma-Verona. La partita è stata affidata a Luca Pairetto, che torna ad arbitrare i giallorossi dopo la partita con il Bologna del 1 dicembre. In quell’occasione, il fischietto di Torino non aveva fatto una bella figura. Da recriminare, infatti, sono stati soprattutto due ammonizioni da incubo. La prima è stata data ad Abraham, che era diffidato. In quell’occasione l’attaccante inglese aveva scaricato indietro il pallone per girarsi si era scontrato con Svanberg. L’arbitro ha punito il braccio alto di Tammy, involontario, con un’ammonizione. La seconda, poi, è stata data ai danni di Nicolò Zaniolo, reo di aver simulato in area. In realtà un leggero tocco c’era stato, ma Pairetto non lo aveva notato. A causa della prestazione al di sotto della sufficienza, poi, alla giornata successiva l’arbitro era stato declassato in Serie B.