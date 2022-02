Conte come Mourinho, dichiarazioni sconvolgenti e social impazziti

In questi ultimi giorni, Antonio Conte sta seguendo le orme di Mourinho con delle parole in un’intervista che stanno facendo scalpore

Se dovete andare a Londra, più precisamente a nord, preparate ombrelli e impermeabili. In questi giorni sta facendo scalpore un’intervista rilasciata da Antonio Conte che ha scatenato una bufera nella zona di White Art Lane. Il tecnico pugliese, come ogni allenatore ambizioso, ha seguito le orme di José Mourinho e non ha tenuto i pensieri per sé. Non sono state poche e conferenze stampa dove l’allenatore della Roma si è lamentato di qualcosa, parlando a cuore aperto davanti i microfoni.

In questa stagione si è visto un Mourinho parlare spesso dei torti arbitrali subiti. L’allenatore della Roma ha criticato spesso l’atteggiamento dei direttori di gara a fine partita o in conferenza stampa. Altre volte, invece, per protesta non si è presentato proprio. Un gesto che non è piaciuto a molti e che però resta in linea con il personaggio dello Special One. Il portoghese, infatti, ha un carattere molto forte che spesso lo porta ad avere attriti, anche con l’ambiente. Piaccia o no, ciò che resta è un allenatore che se ha qualcosa da dire, anche molto forte, lo fa senza timore. E su questa scia si è mosso Antonio Conte, che negli ultimi giorni è stato accostato allo Special One.

Conte come Mourinho, le sue parole scatenano i tifosi

Sono diversi i tifosi e gli addetti ai lavori che hanno paragonato il Conte di questi ultimi giorni al Mourinho visto alla fine della sua avventura a Manchester. Lo Special One, in quell’occasione, ha criticato la squadra e l’operato del club e così sta facendo anche l’ex Inter. Come riporta il Daily Mail, infatti, l’ex allenatore dell’Inter in un’intervista ha criticato sia il mercato di gennaio. Conte, poi, ha anche parlato con molto pessimismo delle possibilità del club di arrivare tra le prime quattro. Delle parole che non sono piaciute ai tifosi e agli addetti ai lavori con i social che si sono scatenati.