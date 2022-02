Calciomercato Roma, l’assist dell’agente: “Arriverà in una grande squadra”

Calciomercato Roma, l’annuncio dell’agente non è passato inosservato: ritorno di fiamma possibile con i giallorossi?

Da poche settimane si è chiusa una sessione invernale di calciomercato che ha visto la Roma mettere a segno due affari importanti come Maitland-Niles e, soprattutto, Sergio Oliveira, che hanno contribuito ad innalzare l’asticella in termini di esperienza della compagine giallorossa.

Nelle ultimissime ore di mercato, però, i giallorossi sono stati vicini a mettere a segno un altro colpo per rimpolpare la mediana, soprattutto se si fosse sbloccata la trattativa legata all’eventuale addio di Diawara, che però non ha sortito gli effetti sperati. Tra i giocatori che avrebbe attenzionato Pinto negli ultimi mesi figura inevitabilmente il nome di Nahitan Nandez, molto vicino alla Juventus, prima del dietrofront improvviso della “Vecchia Signora”, che ha deciso di non affondare il colpo anche per la volontà del diretto interessato di non trasferirsi all’ombra della Mole con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, regalo per Mou | Colpaccio da 10 milioni di euro

Calciomercato Roma, “giallo” Nandez | Annuncio ufficiale dell’agente

Intervenuto nel corso della diretta di Sport890, l’agente di Nandez, Pablo Bentancur, ha fornito ulteriori indicazioni in merito a quelle che sono state le dinamiche concernenti il suo assistito. Ecco le sue parole: “Il Napoli ha fatto un’offerta concreta, così come la Juventus e l’Inter. Ora Nahitan sta pensando unicamente al suo recupero, e lo farà in tempi brevi perché più le sfide sono complicate, più lui alza l’asticella grazie al cuore grande che ha. Sono sicuro che approderà in una grande squadra.”

Soprattutto in estate, Nandez è stato accostato anche ad Inter e Napoli che, o per un motivo, o per un altro, non hanno piazzato l’affondo decisivo: che sia arrivato il momento adatto per un suo addio?