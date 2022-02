GUARDA IL VIDEO ISCRIVENDOTI AL CANALE TELEGRAM di ASROMALIVE!

In vista della prossima stagione la Roma potrebbe virare sui parametro zero per rinforzare la rosa a disposizione di Mourinho. Oltre a monetizzare con le cessioni dei calciatori che non fanno parte dei piani dell’allenatore portoghese, il general manager Tiago Pinto potrebbe sfruttare proprio la carta dello “Special One”.

GUARDA IL VIDEO ISCRIVENDOTI AL CANALE TELEGRAM di ASROMALIVE!