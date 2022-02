Calciomercato Roma, salta il colpo a zero | Blitz e firma imminente

In casa Roma si continua a lavorare sulla squadra della prossima stagione, ma si complica una pista di calciomercato.

Vigilia di Campionato per la Roma, che domani pomeriggio, con calcio d’inizio alle 18, affronterà l’Hellas Verona allo Stadio Olimpico. I giallorossi arrivano ancora una volta in piena emergenza all’appuntamento: le notizie di oggi raccontano infatti della positività di 4 giocatori. Assenze che si aggiungono a quella già nota di Mancini, squalificato, e ai dubbi sulle condizioni di Zaniolo.

Insomma, non il modo migliore per presentarsi al cospetto di una squadra come il Verona, apparso in gran forma nelle ultime uscite. I gialloblu di Tudor sono una delle rivelazioni di questa stagione e arriveranno all’Olimpico con la tranquillità di chi sa di poter giocare senza ansie da risultato. Al contrario la Roma, nonostante le assenze, ha bisogno di vincere per sbloccarsi dopo i due pareggi consecutivi contro Genoa e Sassuolo.

Calciomercato Roma, sfuma il colpo a zero | Futuro in Liga

Intanto il General Manager giallorosso Tiago Pinto, insieme ai suoi collaboratori, continua a lavorare per gettare le basi della Roma del futuro. Costruire una squadra sempre più forte e competitiva è il mantra che la dirigenza e José Mourinho si ripetono. Per farlo occorre grande capacità di agire sul mercato, riuscendo ad approfittare delle occasioni che le sessioni possono offrire. Per questo l’attenzione del management giallorosso è già altissima.

Fari puntati in particolare sul mercato dei free agent. Sono diversi i calciatori che, avvicinandosi alla scadenza di contratto con i rispettivi club, sono già liberi di accordarsi con altre squadre per un trasferimento a parametro zero. In questo senso l’attenzione della Roma si era concentrata, tra gli altri, anche su Luiz Felipe. Il giocatore sembra destinato a lasciare la Lazio e l’ipotesi di scippare i biancocelesti era stata accarezzata nelle scorse settimane da Pinto e Mourinho. Ma l’approdo in giallorosso del centrale sembra destinato a rimanere un’idea: secondo Nicolò Schira Luiz Felipe sarebbe ai dettagli per firmare con il Betis Siviglia. Per lui pronto un contratto di 4 anni: il suo futuro, quindi, sarà in Liga.