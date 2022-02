Calciomercato Roma, Veretout al Milan | Lo scambio per convincere Pinto

Calciomercato Roma, spunta l’intrigante suggestione che potrebbe portare ad un affascinante scambio durante la prossima estate.

Ad essere coinvolto potrebbe essere uno dei giocatori che ha fin qui deluso di più. Salvo qualche rara eccezione, infatti, fino a questo momento la stagione dei singoli e collettiva non è stata delle più felici all’ombra del Colosseo. La speranza della piazza è quella di poter assistere a cambiamenti e miglioramenti celeri quanto efficaci, facendo affidamento a chi, come lo Special One, continua a godere di grande fiducia nella Capitale.

Che siano però necessari dei cambiamenti è indubbio. Tutti hanno le proprie responsabilità e non sono assolutamente da escludersi plurime limature in vista di quella che sarà la seconda stagione giallorossa di José. Il piano è quello di onorare nel migliore dei modi la rimanente parte di stagione, che ha ancora comunque diverse cose da offrire. Dopo di che, si valuterà anche in direzione andare sul mercato per evitare gli errori del passato e affrontare il futuro in modo più felice.

Calciomercato Roma, l’idea di Maldini per arrivare a Veretout

Quando in questi mesi si è parlato di rivoluzione Roma, si è sovente fatto riferimento ad operazioni sia in entrata che in uscita. Pinto è stato bravo a intervenire in modo tempestivo nell’ambito del non poco atteso piano epurazione, destinato a proseguire anche nei prossimi mesi. I tanti giocatori da tempo non utilizzati sono stati quasi tutti allontanati.

A partire dal prossimo giugno, con ogni probabilità, si assisterà anche alla sortita di chi abbia deluso le aspettative o di quei profili che, pur avendo fatto bene in passato, hanno vissuto una lapalissiana evoluzione sotto la nuova guida. Questo, ad esempio, il caso di Jordan Veretout che, da metà settembre in poi, è iniziato ad allontanarsi sempre di più da quel granitico e dinamico centrocampista prelevato per grande gioia dei romanisti dalla Fiorentina.

Il francese piace molto al Milan, quasi sicuro dell’addio a fine stagione di Kessié. La Roma valuta l’ex Viola circa 30 milioni di euro, consapevole che il 17 figura in pole position alla lista dei desideri di Maldini e dell’ex, Massara. Da Milano vorrebbero provare ad abbassare le pretese e, stando a quanto riferito da Calciomercatonews.com, lo storico 3 rossonero sarebbe intenzionato a inserire una contropartita. Il nome emerso è quello di Ante Rebic, soprattutto alla luce delle difficoltà in attacco dei compagni di reparto di Abraham. Seguiranno aggiornamenti.