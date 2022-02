Calciomercato Roma, l’ex anticipa tutti | Doppio KO per Pinto

Calciomercato Roma, stando alle ultime informazioni è da registrarsi un’importante novità relativa ad una pista di cui si parla da diversi mesi a questa parte.

Che i giallorossi necessitino delle limature è sotto l’occhio di tutti. Mourinho credeva di poter contare su uno scacchiere indubbiamente più pronto all’inizio e, soprattutto, di trovarsi in una situazione di classifica diversa arrivato a questo punto della stagione. Senza voler ponderare e distribuire le colpe, ad essere certa risulta la volontà in quel di Trigoria di ricorrere a diverse modifiche a partire dalla prossima estate.

Nelle ultime settimane i rumors su Zaniolo e le critiche rivolte allo Special One, soprattutto dall’esterno, hanno catalizzato non poca attenzione, smorzando l’interesse per alcune vicende di mercato che fino a poco fa avevano destato non poca curiosità. A distanza di quasi un anno, ad esempio, Mou non ha ancora a disposizione il tanto ricercato e richiesto centrocampista e ciò lascia intendere come una delle prime operazioni di Pinto nel mese di giugno possa essere orientata proprio in questa direzione.

Il tutto senza dimenticare degli altri reparti, necessitanti anch’essi di migliorie per poter affrontare nel migliore dei modi la seconda stagione con il portoghese in panchina, dopo le reiterate delusioni arrivate fin qui e che la piazza si augura poter considerare archiviate dopo il match con il Sassuolo.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, addio immediato | Derby per il suo acquisto

Calciomercato Roma, spunta la Fiorentina tra le pretendenti per Senesi

Tra i reparti perfettibili, figura sicuramente quello difensivo. La Roma, continuità a parte, ha sempre peccato in equilibrio tattico negli ultimi mesi. Certo, è un discorso da considerare esteso alla squadra tutta ma è innegabile che anche i singoli giocatori in difesa abbiano fin qui spesso giocato male.

Questo non significa necessariamente assistere ad un’epurazione in questa zona, dove comunque si segnalano importanti e ancor giovani profili quali Ibanez e Kumbulla, nonché lo stesso Mancini. L’ex Atalanta deve perfezionare diversi aspetti, a partire dalla foga agonistica ma, in generale, è sicuramente uno dei maggiormente graditi allo Special One. Ciononostante, il mister ritiene necessario almeno un colpo per quanto riguarda i difensori centrali. I nomi sondati in questo periodo sono stati plurimi. Si è parlato, ad esempio, di Ginter, in scadenza contrattuale la prossima estate con il Borussia Monchengladbach. Non è mai tramontata, poi, la pista Senesi.

Il 24enne del Feyenoord è pronto finalmente al salto definitivo di qualità e il suo nome è finito sulla wish list di Pinto ma non solo. Su Marcos si segnala infatti l’interesse di diverse squadre europee e, soprattutto, del nostro campionato. Stando a quanto riferito da “La Nazione“, infatti, la Fiorentina ha individuato in lui il giusto rinforzo per la zona arretrata. Burdisso è intenzionato ad avviare i contatti con il procuratore quanto prima per superare una non esigua concorrenza. Sarebbe il secondo sorpasso nei confronti della sua ex squadra in pochi giorni.