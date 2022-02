Calciomercato Roma, l’ex gioca d’anticipo | Scout in azione

Calciomercato Roma, si segnalano importanti aggiornamenti relativi a un nome che non poca attenzione catalizzerà la prossima estate.

Senza voler rimarcare ulteriormente la delusione e la disillusione che la stagione giallorossa ha apportato ai propri tifosi in questi ultimi mesi, ribadiamo l’importanza che assumeranno le prossime partite che attendono Pellegrini e colleghi. Se è vero, infatti, che un obiettivo come la Coppa Italia è sfumato esattamente una settimana fa, è altresì giusto evidenziare come sia ancora troppo presto per la resa.

Questo soprattutto alla luce dell’altisonante nome in panchina che impone il must di credere, come direbbero a Torino, fino alla fine. Servirà però indubbiamente un altro atteggiamento e, soprattutto, la consapevolezza che le prossime sfide rappresenteranno un importante banco di prova per molti giocatori, attualmente in discussione e sotto osservazione.

Ognuno ha le proprie colpe, a partire dai colletti bianchi dei piani alti di Trigoria, passando al mister e gli adepti fino ad arrivare ai singoli, troppe volte distintisi per errori e sbavature personali che non poco impatto hanno avuto sulle partite e quindi sull’attuale e infelice collocamento in classifica.

Il piano è chiaro, cercare di guarire il più in fretta possibile o comunque risanare alcune delle ferite più importanti palesate dalla squadra. Dopo di che, in base anche a piazzamento e consequenziali introiti, si valuterà la strada da seguire a partire da giugno affinché si possa intervenire per rendere questi primi sette mesi dello Special One un lontano ricordo.

Calciomercato Roma, la Fiorentina pensa a Fecundo Medina per il dopo Milenkovic

Non si può infatti credere che questa rosa non possa fare di più. Al contempo va evidenziato come, carenze ed errori a parte, resta comunque da limare un gap con le altre squadre del campionato che, ad oggi, figura tecnicamente molto importante. Ecco, quindi, la centralità della prossima campagna acquisti che, a questo punto, pare avere tutte le carte in regola per essere considerata addirittura più importante di quella dello scorso anno.

Le novità saranno diverse e, proprio su questo fronte, riportiamo alcuni interessanti aggiornamenti. Vi avevamo parlato qualche tempo fa dell’interesse per Facundo Medina del Lens. Il difensore sudamericano, mancino, piace però a diverse squadre europee. In particolar modo, stando a quanto riferito da MSV Foot, il classe 1999 intriga molto la Fiorentina. Un osservatore dei Viola avrebbe infatti monitorato in occasione della sfida con il Bordeaux il numero 14 da vicino. In lui è stato infatti individuato il sostituto ideale di Milenkovic, qualora le strade tra i toscani e il serbo si separassero nei prossimi mesi.