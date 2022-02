Calciomercato Roma, addio immediato | Derby per il suo acquisto

Calciomercato Roma, il suo addio sembra essere sempre più scontato: si infiamma il derby per acquistarlo? Le ultime novità.

Si sarebbe dovuto configurare come il mese dei tanto sospirati rinnovi, e invece il nuovo indirizzo dei Friedkin è emerso in maniera lapidaria: se ne riparlerà a fine stagione, ora testa al campo.

Sono diversi i nodi da sciogliere in casa Roma. E non ci stiamo riferendo a quel Nicolò Zaniolo, il cui agente nella giornata di ieri ha chiarito come – al momento – non ci siano colloqui in corso con la società. Del resto, il contratto del “tuttocampista” di Mou scade nel 2024, e Tiago Pinto ha al momento altre priorità.

La prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe vedere la Roma piazzare almeno un altro colpo in mediana; molto dipenderà dall’esito delle varie trattative che in uscita che a gennaio, ad esempio, non si sono concretizzate. Nella lista dei papabili cedibili figura anche il nome di Jordan Veretout che, dopo un inizio di stagione assolutamente entusiasmante, si è reso protagonista di prestazioni piuttosto deludenti. Molto spesso abulico, fuori dal gioco e poco “responsabilizzato”, il francese è finito con l’essere scavalcato nelle gerarchie di Mou; il suo rinnovo non è stato ancora approfondito, e ci sarebbero tutte le carte in regola per un suo addio in estate.

Calciomercato Roma, addio Veretout | Inter e Milan in agguato

Nelle ultime ore il Milan avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi per tastare il terreno. Pioli conosce molto bene il francese, avendolo valorizzato negli anni della comune esperienza alla Fiorentina, e non gli dispiacerebbe affatto riabbracciarlo. Stando a quanto riferito da “Il Romanista“, però, anche l‘Inter fiuta l’affare, soprattutto se dovesse partire qualche pedina nello scacchiere tattico di Inzaghi (Vecino e Vidal su tutti). La Roma valuta la propria mezzala non meno di 20 milioni di euro: chissà che non possano crearsi le premesse giuste per una vera e propria asta, fermo restando che per Veretout sarebbero arrivati primi approcci anche dalla Ligue 1, campionato che conosce molto bene, avendo militato tra le fila del Nantes e del Saint Etien