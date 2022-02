Ultim’ora Serie A: cambio di proprietà | Cessione a un fondo USA

Un’ultim’ora racconta l’imminente passaggio di proprietà di un importante club di Serie A: un fondo statunitense pronto a subentrare.

La stagione entra in questi giorni nella fase cruciale. La ripresa delle competizioni europee, avvenuta questa settimana, segna l’avvicinamento delle battute finali e decisive per molti club. In casa Roma, prima di riprendere l’avventura in Conference League, c’è ancora un po’ di tempo. Se le squadre impegnate in Champions ed in Europa League stanno via via riprendendo a giocare nelle competizioni continentali, per i giallorossi c’è da attendere ancora un po’.

Questo perché il primo posto ottenuto nel girone ha permesso alla squadra di José Mourinho di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale. Un risultato importante, visto che ha permesso ai giallorossi di riposare un po’ di più e di evitare una doppia sfida contro qualche club “retrocesso” dall’Europa League. D’altra parte la ripresa delle competizioni europee può, come a volte accade, avere effetti anche sull’andamento delle squadre nei Campionati nazionali.

Serie A, colpo di scena | Cessione immediata del club

Nella tre giorni europea abbiamo visto le squadre italiane accusare qualche difficoltà nei rispettivi impegni. Se Lazio ed Inter sono state battute rispettivamente da Porto e Liverpool, le buone notizie per il nostro calcio sono arrivate da Napoli e Atalanta. I partenopei sono stati protagonisti di un’ottima prestazione sul campo del Barcellona, dove hanno pareggiato 1-1. Per i bergamaschi, invece, è arrivata un’importante vittoria in rimonta in casa contro l’Olympiacos.

Ma l’attenzione dell’ambiente atalantino, in questi giorni, pare destinata a concentrarsi più su aspetti non strettamente tecnici o di campo. Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, la famiglia Percassi sarebbe sul punto di cedere il club. Il passaggio di mano sarebbe davvero vicinissimo: l’85% della proprietà passerà, secondo quanto riporta l’emittente satellitare, al fondo statunitense KKR per una cifra di circa 350 milioni di euro. Una notizia che arriva in maniera improvvisa e sulla quale sapremo darvi eventuali conferme nelle prossime ore.