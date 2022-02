Calciomercato Roma, non solo Juve e Milan | Altre sei squadre su Zaniolo, ecco il prezzo

Riflettori puntati su Nicolò Zaniolo in casa Roma. Non si placano le attenzioni di calciomercato sul futuro del numero 22 giallorosso.

In attesa di tornare in campo, questo pomeriggio contro il Verona di Tudor, in casa Roma continuano a rincorrersi voci sul futuro di Nicolò Zaniolo. La lista delle pretendenti si allunga, non solo top club di Serie A. Mezza Europa sembra essere sulle tracce del talentuoso calciatore giallorosso, spunta anche il prezzo del suo cartellino.

La Roma è in cerca di riscatto immediato, questo pomeriggio contro l’Hellas Verona. La compagine giallorossa è reduce da un doppio pareggio in Serie A, contro Genoa e Sassuolo. Doppio risultato negativo che ha complicato la classifica degli uomini di Josè Mourinho, ma non spento le speranze del Capitano giallorosso. Gara decisamente complicata quella che attende i giallorossi, alle ore 18 allo stadio Olimpico arriva il Verona di Tudor. Piena emergenza per Josè Mourinho, nove indisponibili sicuri con un dubbio da sciogliere riguardo Nicolò Zaniolo. Il numero 22 ieri pomeriggio non ha preso parte alla rifinitura, la sua presenza contro gli scaligeri resta in fortissimo dubbio. In attesa di capire se il talentuoso calciatore prenderà parte alla gara di oggi facciamo il punto sul suo futuro in sede di calciomercato.

Leggi anche: Roma, giallo Zaniolo | “Vediamo cosa succede oggi”

Calciomercato Roma, non solo Juve e Milan per Zaniolo | Ecco il prezzo

Dalla conferenza stampa di Tiago Pinto in avanti è stato un susseguirsi di annunci sul futuro del numero 22 lontano da Trigoria, facciamo chiarezza. Non è stato fissato alcun appuntamento per il suo rinnovo contrattuale con l’agente Vigorelli, ma è un discorso che non riguarda soltanto lui. Per la società giallorossa il calciatore non è incedibile, come lo stesso Pinto ha candidamente ammesso, ma la valutazione minima per trattare è quella di 50 milioni di euro, con un possibile sconto tramite la formula 40 milioni per il cartellino più bonus. In Italia, non è più un mistero, interessa molto alla Juventus, soprattutto in caso di addio a Dybala. Sulle sue tracce anche il Milan secondo quanto riportato da fonti rossonere nei giorni scorsi, ma non finisce qui. Tantissimo top club di Europa potrebbero fiondarsi su Zaniolo, tra questi: Atletico Madrid, Arsenal, Barcellona, Manchester United, Psg e Tottenham. L’aspetto più importante però è uno, nessuna di queste squadre ha avviato trattative ufficiali per strappare il numero 22 alla corte di Josè Mourinho.