Roma, giallo Zaniolo | “Vediamo cosa succede oggi”

La Roma arriva in piena emergenza alla sfida di oggi pomeriggio contro l’Hellas Verona. In dubbio anche la presenza di Nicolò Zaniolo.

Oggi alle 18 la Roma scende in campo per sfidare allo Stadio Olimpico l’Hellas Verona. Un match al quale i giallorossi arrivano in piena emergenza, con diverse assenze tra squalifiche, problemi fisici e casi di positività al Covid. Non è la prima volta, d’altra parte, che Mourinho si trova ad affrontare situazioni del genere nel corso della stagione. Un bel problema per il tecnico portoghese, costretto a inventare una formazione diversa rispetto a quella su cui aveva ragionato.

Per di più, la Roma si troverà di fronte una squadra in grande forma e ben organizzata come il Verona. Dopo un avvio difficile e l’esonero di Eusebio Di Francesco, gli scaligeri hanno trovato la loro dimensione con l’arrivo in panchina di Igor Tudor, che fece il suo esordio proprio contro la Roma, nel match d’andata. Una gara che coincise con la prima sconfitta stagionale per la squadra di Mourinho.

Roma, non c’è pace per Zaniolo | Il giallo sulla sua assenza

Una ragione in più, per la Roma, per cercare i tre punti. Rifarsi della sconfitta dell’andata rappresenta un ulteriore molla per inseguire una vittoria che manca ormai da troppo tempo e che aiuterebbe l’ambiente a rasserenarsi dopo qualche polemica di troppo e due pareggi consecutivi contro Genoa e Sassuolo. Da valutare, per quanto riguarda le assenze, la posizione di Nicolò Zaniolo. Ieri in conferenza stampa Mourinho ha chiarito che il numero 22 non è uno dei positivi al Covid, sottolineando come però la sua presenza nel match di oggi rimanga fortemente in dubbio.

Eppure già da ieri sono cominciate a circolare voci secondo le quali dietro la possibile esclusione di Zaniolo non ci sarebbe un problema fisico ma di altra natura. In questo senso fanno riflettere le parole di Enrico Camelio, che ieri ha affrontato la questione intervenendo a CMIT TV: “Aspettiamo domani per Zaniolo. Vediamo se è un motivo fisico. Non parlo di covid. Si è scazzato con Mourinho? Un uccellino mi diceva vediamo domani cosa succede. Il covid non c’entra nulla“. Parole che potrebbero far pensare a un possibile battibecco tra Nicolò e Mourinho. Camelio ha poi parlato anche delle questioni che, sempre a proposito di Zaniolo, riguardano il calciomercato: “ Roma e Juve non hanno mai parlato. La Juve si è interessata a lui, come una squadra di Milano“.