ESCLUSIVO | Calciomercato Roma, nuova idea sulla fascia: concorrenza da paura

Non solo centrocampista e difensore centrali, una delle priorità del calciomercato Roma è anche i reperimento di un terzino

Alle prese con l’emergenza totale in vista della gara di domani pomeriggio contro il Verona, la Roma resta una delle società più attive in sede di calciomercato. Su indicazione di José Mourinho, Tiago Pinto sta lavorando alacremente soprattutto sul fronte regista e difensore centrale, ma non solo. Un rinforzo importante potrebbe arrivare anche sulle fasce difensive, con il ritorno di Maitland-Niles all’Arsenal che appare quasi scontato.

Arrivato a gennaio in prestito secco, l’esterno inglese non ha sin qui impressionato in maglia giallorossa e lo Special One ha chiesto rinforzi anche in quel settore. Titolare inamovibile, Rick Karsdorp ha avuto un rendimento al di sotto delle aspettative, sia in fase difensiva, sia in fase offensiva. Tra i tanti profili monitorati dagli uomini mercato capitolini, secondo quanto appreso da Asromalive.it bisogna annoverare anche Dodo. L’esterno destro dello Shakhtar Donetsk è pronto a misurarsi su palcoscenici europei più probanti e viene valutato non meno di 20-25 milioni di euro dagli ucraini. Il prezzo non è, tuttavia, l’unico ostacolo per Pinto che deve vedersela anche con una concorrenza importante. Arsenal, Atletico Madrid, Bayern Monaco e Real Madrid sono sulle tracce del calciatore.

Calciomercato Roma, Dodo nuovo obiettivo

Insomma, anche Dopo diventa un obiettivo giallorosso per la prossima stagione. L’esterno, classe 1998, ha un contratto in scadenza nel 2025. In stagione al momento ha collezionato 14 presenze in campionato più altre 6 in Champions League. Quattro gli assist a referto ma nessuna rete. De Zerbi, comunque, gli ha dato molto spazio. Ma in generale, da quando è arrivato in Ucraina, ha sempre giocato con continuità. Un segnale importante: di uno così ci si può fidare.