Calciomercato Roma, Mourinho ha deciso: ecco il primo rinforzo per la prossima stagione. Lo Special One lo vuole riavere alle sue dipendenze

Mourinho ha deciso, lo vuole a tutti i costi. Anzi, lo rivuole, visto che lo ha già allenato al Manchester United. Dall’Inghilterra sono sicuri, tutte gli sforzi di Pinto, per il pacchetto arretrato, per la prossima stagione, saranno tutti sull’ivoriano del Manchester United.

Lo Special One vuole costruire una squadra a propria immagine e somiglianza, ormai ci sono pochi dubbi su questo, e guarda soprattutto – e ancora – alla Premier League, per rinforzare quella squadra che dalla prossima stagione deve per forza essere la “sua” Roma.

LEGGI ANCHE: Probabili formazioni Roma-Verona: scelte obbligate per Mourinho

Calciomercato Roma, Mou vuole Bailly

Eric Bailly sarà uno degli obiettivi per il prossimo anno. L’esterno ivoriano, classe 1994 del Manchester United è il primo pensiero di José Mourinho per rinforzare la difesa anche perché più passa il tempo e più diventa difficile pensare che Maitland-Niles possa essere riscattato: le prestazioni dell’ex Arsenal sono altalenanti, e per il momento non hanno convinto, avrà tempo per far vedere il proprio valore, ma la sensazione è che dopo sei mesi possa essere addio.

Per fare spazio, ovviamente, a quello che era, e che sarà, il primo giocatore che la Roma tratterà – probabilmente insieme a Xhaka – la prossima stagione. Il contratto di Bailly con il Manchester scade nel 2024, ma questo non dovrebbe essere un enorme problema, visto che il costo del cartellino, in ogni caso, non dovrebbe essere superiore ai 10 milioni di euro. Una cifra che la Roma sul mercato può investire. E fare contento, così, anche l’allenatore portoghese, che vuole gente pronta, per riscattare una stagione come questa che non sta dando le soddisfazioni e le gioie che tutti speravano.