Probabili formazioni Roma-Verona: scelte obbligate per Mourinho

Sono nove sicuro gli indisponibili della Roma. Ai quali si potrebbe aggiungere anche Nicolò Zaniolo che oggi non ha preso parte alla rifinitura in vista della gara di domani alle 18 all’Olimpico contro il Verona di Tudor. Probabilmente Nicolò andrà in panchina, stringendo i denti, ma vederlo in campo dall’inizio è pura utopia.

José Mourinho, insomma, non ha quasi nessuna possibilità di fare delle scelte. La formazione è praticamente fatta. Con un’importante ritorno al passato per quanto riguarda il sistema di gioco. Si dovrebbe tornare alla difesa a quattro, con Maitland-Niles e Vina sugli esterni. Smalling e Kimbulla invece saranno i centrali, ovviamente davanti a Rui Patricio.

LEGGI ANCHE: Roma-Verona, Mou in emergenza | Indizio ufficiale su Zaniolo

Probabili formazioni Roma-Verona, le scelte dello Special

Centrocampo a tre, che dovrebbe essere formato da Veretout, Cristante e Sergio Oliveira. Altri non ce ne stanno al momento. E non c’è nemmeno la possibilità di schierarne due, lì in mezzo, per giocare con tre elementi alle spalle dell’unica punta. La Roma dovrebbe scendere in campo con il 4-3-1-2, dove Pellegrini dovrebbe agire come trequartista.

Tammy Abraham sarà il terminale offensivo principale, con al suo fianco Felix, chiamato a far vedere le proprie qualità sulla prima linea e soprattutto cercare di tornare alla rete. Ok, forse non è il compito principale del ragazzino che è stato catapultato in prima squadra dallo Special: ma in questo momento serve anche il suo apporto alla causa. In panchina, poi, ci dovrebbe essere tanti Primavera: da Tripi a Bove, passando per Zalewski e Volpato. Questa invece la lunga lista di indisponibili certi: Spinazzola, Ibanez, El Shaarawy, Carles Perez, Mkhitaryan, Shomurodov, Boer.