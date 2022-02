Vigilia di campionato in casa Roma con diverse grane per Josè Mourinho. Il tecnico portoghese deve fare i conti con una vera emergenza.

La Roma tornerà in campo domani pomeriggio allo stadio Olimpico. Alle ore 18 il fischio d’inizio della sfida contro l’Hellas Verona di Juric, scaligeri reduci da una netta vittoria contro l’Udinese. Giallorossi ancora a secco di vittorie nel mese di febbraio e con una vera e propria emergenza indisponibili.

Domani pomeriggio la Roma tornerà allo stadio Olimpico, di fronte l’Hellas Verona di Igor Tudor. Josè Mourinho conserva un ricordo amaro della sfida d’andata, gli scaligeri costrinsero la Roma alla prima sconfitta in Serie A. Febbraio avaro di vittorie per i giallorossi, fin qui due pareggi in campionato e la sconfitta a quarti di Coppa Italia per mano dell’Inter. La voglia e la necessità di riscatto immediato è palese, ma non mancano le grane per il tecnico lusitano. Non si è nascosto in conferenza stampa Josè Mourinho: “Nove assenze metterebbero in difficoltà chiunque e sono costretto ad attingere risorse dalla Primavera.”

Roma-Verona, Mou in emergenza | Indizio ufficiale su Zaniolo

Mourinho fa la conta dei presenti, dopo aver perso anche Henrikh Mkhitaryan, Carles Perez e Shomorudov. Mancherà anche Gianluca Mancini per squalifica, oltre al lungodegente Leonardo Spinazzola. Una piccola speranza si era accesa dalla conferena stampa del portoghese, riguardo le condizioni di Nicolò Zaniolo. Il numero 22 non risulta tra i nuovi positivi al coronavirus, ma le sue condizioni rimangono da monitorare. L’ultimo indizio ufficiale, giunto dal centro sportivo di Trigoria, non lascia ben sperare i tifosi giallorossi. Il numero 22 non ha svolto la sessione pomeridiana, come riportato da Sky Sport, Nicolò Zaniolo non si è visto nella rifinitura pre match. Indizio che allontana anche lui dalla sfida delicatissima contro gli scaligeri, a questo punto le scelte per Mourinho sembrano obbligate. Seppure dovesse arrivare la convocazione la sua presena nella gara rimarebbe a forte rischio, sarebbe la seconda assenza consecutiva dopo la squalifica che lo ha visto saltare la trasferta di Sassuolo. Piove sul bagnato per Josè Mourinho.