Nuovo annuncio da parte del Governo italiano sulla capienza degli stadi, ecco le parole del sottosegretario Costa. La data che cambia tutto.

Torna a parlare il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, intervistato ai microfoni di Radio 24. Tra i tanti temi toccati anche quello che riguarda l’affluenza negli impianti sportivi in Italia. Il sottosegretario ha tracciato un quadro generale che permetterà di cambiare gradualmente le modalità d’accesso, fino al ritorno al cento per cento.

La Roma tornerà in campo domani pomeriggio, alle ore 18 allo stadio Olimpico. I tifosi hanno dato l’ennesima dimostrazione di affetto incondizionato alla squadra di Josè Mourinho, ennesimo sold out nella gara di domani. Mentre il tecnico portoghese deve far fronte ad una vera e propria emergenza, giunge in queste ore un nuovo annuncio da parte del Governo italiano sulla questione stadi. A parlare è stato ancora una volta il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ecco cosa succederà negli impianti sportivi italiani. Le parole del sottosegretario, intervistato ai microfoni di Radio 24.

Roma-Lazio, capienza stadio Olimpico | Annuncio del Governo

Occhi puntati ad una data cruciale per i tifosi di Roma e Lazio, quella del 20 marzo, quando ci sarà il derby di ritorno in campionato. Nella sfida di domani contro il Verona l’Olimpico raggiungerà un nuovo sold out, in attesa di ritrovare la capienza al cento per cento. Spunta la data fissata dal governo, ecco le parole di Costa: “La capienza degli stadi al 100% è un obiettivo del governo assolutamente raggiungibile per il 31 marzo – ha detto – ma mi assumo la responsabilità di dire che dobbiamo fare uno sforzo in più”. Sforzo che viene dedicato al cruciale impegno della Nazionale di Roberto Mancini: “Il 24 marzo abbiamo la partita della Nazionale a Palermo e credo che possiamo provare a ragionare sull’ipotesi per quella partita si possa arrivare al 100% della capienza.” Stante queste ultime dichiarazioni il derby della capitale si disputerà ancora una volta con limitazioni alla capienza, le prossime settimane saranno fondamentali per capire se ci sarà un margine di anticipo da parte di Governo ed autorità sanitarie.