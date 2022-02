Calciomercato Roma, addio Juve | Pinto lavora al colpo a zero

La Roma guarda al futuro e getta le basi per la prossima sessione di calciomercato. Nel mirino un colpo a 0 dalla Juventus.

Mentre la Roma si prepara ad affrontare, in piena emergenza, l’Hellas Verona nella sfida di oggi pomeriggio alle 18, si cominciano già a gettare le basi per i movimenti della sessione estiva di calciomercato. Un appuntamento solo apparentemente lontano: per sfruttare al meglio la finestra trasferimenti il tempismo, l’organizzazione e la pianificazione delle strategie sono elementi indispensabili.

A maggior ragione se, come nel caso della Roma, all’orizzonte si profila una sorta di rivoluzione. Le voci delle ultime settimane danno quasi per scontato un profondo restyling alla rosa giallorossa, in ossequio alle richieste avanzate da José Mourinho. Il tecnico portoghese vuole confermare alcuni degli elementi migliori a sua disposizione e sostituire chi non lo convince al 100% per allestire una squadra più forte ed equilibrata.

Calciomercato Roma, Pinto prepara il colpo a 0 | Addio Juve

Equilibrio: questo è uno dei concetti su cui in questi mesi José Mourinho ha insistito di più. Troppa, secondo l’allenatore, la differenza tra il gruppo di titolari cui si è affidato con continuità e le riserve chiamate a sostituirli in caso di assenze. Troppi i calciatori non funzionali al progetto tecnico che il portoghese ha in mente e che vuole costruire nei tre anni di contratto che lo legano alla Roma. Insomma, Pinto lo sa: il prossimo calciomercato dovrà cambiare il volto della Roma.

E proprio per garantire all’allenatore una rosa più equilibrata sarà fondamentale allestire un gruppo forte non soltanto negli 11 titolari, ma anche nei ricambi. E’ in quest’ottica che va letto l’interessamento giallorosso per Mattia Perin. L’estremo difensore vedrà scadere il proprio contratto con la Juventus nel prossimo giugno e Mourinho, non pienamente convinto da Fuzato, sarebbe felice di accoglierlo a Trigoria come alternativa a Rui Patricio. Secondo calciomercatoweb.com, Perin sarebbe fortemente tentato dalla possibilità di vestirsi di giallorosso, da sempre simpatizzante romanista. L’ingaggio non spaventa: l’ex Genoa guadagna 800 mila euro a stagione.