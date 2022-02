Roma-Verona, prestazione horror dei giallorossi | Esplode la furia dei tifosi

Roma-Hellas Verona, primo tempo horror della compagine di Mourinho. La reazione dell’Olimpico non tarda ad arrivare.

Primo tempo assolutamente deludente della Roma che, all’Olimpico, ha concluso i primi 45 minuti di gioco in svantaggio di due reti, per effetto delle reti siglate da Barak e Tameze.

Davvero innocua la proposta di gioco della squadra di Mourinho, priva di idee e di mordente. Reparti scollegati, Abraham isolato e Felix distratto: difesa assolutamente da registrare, con lo stesso Sergio Oliveira in difficoltà. Manca brio e dinamicità, con la compagine di Tudor che, al momento, sta facendo il bello e il cattivo tempo. L’Olimpico, da sempre vicino alla squadra, in alcune circostanze ha denotato impazienza: alla mezz’ora sono arrivati fischi dagli spalti, con i social che sono diventati subito cassa di risonanza del malcontento della torcida giallorossa.

Su Twitter, i tifosi hanno messo nel mirino anche José Mourinho, reo di non aver dato ancora un’identità precisa ad una squadra che – al netto delle defezioni – è sembrata assolutamente abulica:

Chiedo per un amico. #asroma #romaverona

Quante umiliazioni servono, per mettere in discussione mourinho?

Uno, per favore chiedo solo un passaggio che non sia sbagliato, non chiedo il mondo #RomaVerona #ASRoma

— Eric (@stevewaslate) February 19, 2022