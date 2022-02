Calciomercato Roma, ribaltone improvviso | “Ritorno” a sorpresa

Calciomercato Roma, il futuro di Veretout diventa sempre più un rebus: possibile assalto a sorpresa. Cosa sta succedendo.

Contro l’Hellas Verona, complice anche le molte assenze, sembrava che José Mourinho potesse dargli una grande chances, lanciandolo titolare in una delle sfide più delicate e complicate della stagione. E invece, Jordan Veretout – che vuole gettarsi alle spalle un periodo in cui a farla da padrone sono state critiche e polemiche – dovrà partire nuovamente dalla panchina.

Il futuro del centrocampista francese, inoltre, è ancora tutto da scrivere. Nelle ultime settimane sono rimbalzate delle indiscrezioni secondo cui sulle tracce dell’ex Fiorentina sarebbe piombato il Milan, a caccia di un innesto di qualità per rendere ancora più completa la mediana di Pioli, tecnico che conosce molto bene la mezzala di Mou, avendo contribuito a valorizzarne la crescita. Al momento si tratta soltanto di rumours, come quelli che vedrebbero anche il Tottenham di Antonio Conte sulle sue tracce; da non trascurare, però, le ultime voci che rimbalzano dalla Francia.

Leggi anche –> Confermata anticipazione ASRL | “Mourinho mi ha chiamato”

Calciomercato Roma, intrigo Veretout | Pazza idea dalla Francia

Secondo quanto riportato da coeurmarseillais.fr, nelle ultime ore anche il Marsiglia si sarebbe iscritto nella corsa a Veretout, stuzzicato all’idea di sostituite il partente Boubacar Kamara con un calciatore d’esperienza. Ricordiamo che Kamara, legato al club provenzale da un contratto in scadenza nel 2022, nonostante il pressing di Longoria, non avrebbe aperto all’idea di rinnovare il suo contratto con il club nel quale è cresciuto calcisticamente. Ragion per cui, il Marsiglia ha cominciato a tastare il terreno, individuando in Veretout un profilo interessante; la Roma, però, lo valuta almeno 20 milioni di euro, e non è intenzionata a fare sconti, soprattutto se dovessero presentarsi altri club pronti a darsi battaglia per uno degli “epurati” di lusso di Mou.