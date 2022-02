Confermata anticipazione ASRL | “Mourinho mi ha chiamato”

Calciomercato Roma, come vi abbiamo raccontato, anche il brasiliano ha confermato l’interesse: “Mourinho mi ha chiamato”

Confermata la nostra anticipazione, datata, per la precisione, 18 maggio 2021: poi le cose sono andate in maniera diversa, visto che si pensava potesse arrivare qualora Mkhitaryan avesse deciso di non rinnovare il proprio contratto con i giallorossi. Ma Mou ci ha provato, eccome.

Addirittura ha chiamato il calciatore per cercare di convincerlo a venire nella Capitale. Una conferma di questa trattativa è arrivata direttamente dal brasiliano, che ha rilasciato un’intervista a fourfourtwo.com. Parliamo del brasiliano Willian, ex Chelsea e Arsenal, che la Roma la scorsa estate ha trattato. Adesso gioca nel Corinthians.

Calciomercato Roma, confermata anticipazione di ASRL

“Quando ero in trattativa con il Corinthians, ho ricevuto un’offerta da Lione. Anche il Milan era interessato e il mio agente ha parlato con Mourinho che voleva portarmi alla Roma. È un mio grande amico, ma le cose con il Corinthians sono progredite più velocemente e ho pensato che sarebbe stato bello tornare in Brasile. Ho ricevuto molti messaggi che mi chiedevano di venire – si vedeva che le persone erano davvero entusiaste. Oltre a ciò, è stata anche un’opportunità per avvicinarsi al radar della squadra nazionale, quindi ho parlato con mia moglie e le mie figlie ed erano tutti a bordo, il che ha reso la decisione più facile”.

Insomma, Mou ha fatto di tutto per portare nel suo primo di carriera giallorossa uno dei suoi pupilli. Sì, perché lo Special One ha sempre avuto un ottimo rapporto con il calciatore, e questo non è mai stato nascosto da nessuna delle parti. Willian, 33 anni, come detto è tornato in Patria. Impossibile adesso pensare a un nuovo interesse della Roma: la sua scelta è stata quella della vita e non quella della carriera.