Calciomercato Roma, inserimento in Ligue 1 | Scatta l’effetto domino

Calciomercato Roma, Pinto potrebbe essere di nuovo costretto alla ricerca di un esterno. Non solo Dodo in lista: sull’altro obiettivo si fa avanti il Monaco

L’impatto di Maitland-Niles con la Serie A non è stato quello che tutti speravano. L’esterno inglese arrivato in prestito dall’Arsenal fino al momento ha convinto veramente poco. Una situazione che potrebbe costringere Pinto a tuffarsi nuovamente sul mercato, la prossima estate, alla ricerca di un obiettivo in quella zona del campo.

Ieri, in esclusiva, vi abbiamo parlato della trattativa che potrebbe nascere per Dodo: anche se la concorrenza in questo caso è davvero da paura. Ma non è l’unico nome che sarebbe sul taccuino del general manager portoghese. Sono seguiti infatti altri profili che potrebbero fare al caso della Roma. Uno su tutti è quello di Dest, l’esterno americano già sondato da Pinto.

Calciomercato Roma, su Dest anche il Monaco

C’è sempre un però, purtroppo. Secondo quanto riportato da Sport infatti, l’esterno difensivo del Barcellona – che potrebbe decidere di salutare la compagnia se non gli verrà assicurato un minutaggio importante – ci sarebbe anche il Monaco in Ligue 1. Quella di andare a giocare nel Principato sarebbe sicuramente un’opzione per Dest che i catalani hanno preso dall’Ajax ma che in Spagna non ha mai convinto del tutto. Tanto che Xavi ha riportato Dani Alves alle sue dipendenze. Insomma, si è capito perfettamente che la considerazione non è altissima.

E questo ovviamente potrebbe accelerare un’operazione in uscita alla quale Pinto potrebbe guardare con maggiore interesse. Ma anche in questo caso ci saranno da fare i conti con le altre società che hanno annusato il possibile colpo. Che non dovrebbe essere nemmeno così oneroso sotto l’aspetto economico. Infine, e non è da escludere ovviamente come cosa, il Barcellona è interessato anche a Mazraoui, altro elemento che la Roma avrebbe messo nel mirino anche per via del fatto che va in scadenza alla fine della stagione. Insomma, un effetto domino che potrebbe interessare anche i giallorossi.