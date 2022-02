Calciomercato Roma, ingaggio quintuplicato per la firma

Calciomercato Roma, rinnovo e aumento: Pinto pronto a blindare l’attaccante con un sostanzioso ritocco verso l’alto dell’ingaggio

Tiago Pinto rompe gli indugi e decide per il rinnovo. Mettendo mano anche in maniera sensibile al portafoglio. Ma ormai non ci sono dubbi che le prossime settimane saranno quelle decisive per mettere nero su bianco. E dare al calciatore, inoltre, la possibilità di esprimersi al meglio senza dover più pensare al rinnovo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina in edicola, già i prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi per il rinnovo di Felix: l’attaccante che probabilmente contro il Verona scenderà in campo dal primo minuto, ha un contratto che lo lega alla Roma fino al 2025. Lungo nel tempo, sì, ma a livello economico non è quello che probabilmente il giocatore, lanciato da Mourinho in questa stagione, merita.

Calciomercato Roma, quintuplicato l’ingaggio per Felix

Al momento, Felix, guadagna circa 70mila euro a stagione. Tantissimi, certo, per un ragazzo della sua età. Ma per chiudere ogni possibile illazione sul futuro, Pinto sarebbe pronto a prolungare per un ulteriore anno l’accordo – quindi fino al 2026 – e proporre anche un sostanzioso aumento che potrebbe essere cinque, o anche sei volte superiore all’attuale ingaggio. Una cifra che metterebbe al sicuro la Roma da ogni possibile scherzetto anche se, l’accordo così distante nel tempo, avrebbe potuto far dormire sonni tranquilli in ogni caso a Tiago Pinto.

Ma questo aumento è un chiaro segnale per il giocatore, la Roma crede in maniera decisamente importante sulle sue qualità e questa potrebbe essere una spinta a fare sempre meglio. Già da oggi pomeriggio quando insieme a Tammy Abraham comporrà la prima linea giallorossa.