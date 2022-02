Roma-Verona, Mou in emergenza | Le probabili formazioni dei quotidiani

Oggi pomeriggio, con calcio d’inizio alle ore 18, allo Stadio Olimpico andrà in scena Roma-Hellas Verona. Ecco le probabili formazioni secondo i quotidiani di oggi.

Sono pessime notizie, quelle arrivate ieri dall’infermeria in vista di Roma-Hellas Verona. I giallorossi, chiamati a una prova che riesca a riscattare le ultime uscite, affronteranno oggi i veneti in piena emergenza. All’assenza di Gianluca Mancini, già squalificato, si sono infatti aggiunti ben 4 casi di positività al Covid-19. Come se non bastasse, la presenza in campo di Nicolò Zaniolo appare fortemente in dubbio: il 22 non ha contratto il virus e la sua possibile esclusione sta già lasciando una coda di voci e polemiche.

Se a tutto questo si aggiungono gli infortunati El Shaarawy e Spinazzola, ecco che le scelte per José Mourinho diventano davvero limitate. Un bel problema, per il tecnico portoghese, che si troverà a sfidare una squadra ben organizzata e capace di colpire anche le big del nostro Campionato. In casa Roma, nonostante le difficoltà, il match di oggi è visto come una partita da vincere. Troppo importante tornare a fare 3 punti: per la classifica e per tranquillizzare un ambiente che nelle ultime due settimane è parso elettrico.

LEGGI ANCHE: Roma, giallo Zaniolo | “Vediamo cosa succede oggi”

Roma-Verona, Mou con gli uomini contati | Le probabili formazioni

Il calcio d’inizio del match è fissato alle 18. Come sempre fin qui, la Roma potrà contare sul supporto del proprio pubblico, pronto ancora una volta a riempire entro i limiti consentiti lo Stadio Olimpico. Un fattore che ci si augura possa aiutare la squadra a reagire alle difficoltà e all’emergenza che, per l’ennesima volta in stagione, si trova ad affrontare. Come detto, le scelte di Mourinho sono quasi obbligate: vediamo insieme le probabili formazioni secondo i quotidiani oggi in edicola.

IL CORRIERE DELLO SPORT Roma (4-3-1-2): Rui Patricio; Maitland-Niles, Smalling, Kumbulla, Vina; Veretout, Cristante, Oliveira; Pellegrini: Felix, Abraham. All. Mourinho LA GAZZETTA DELLO SPORT

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Smalling, Cristante, Kumbulla; Maitland-Niles, Oliveira, Veretout, Vina; Pellegrini; Abraham, Felix. All. Mourinho.

IL MESSAGGERO

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Smalling, Cristante, Kumbulla; Maitland-Niles, Veretout, Oliveira Pellegrini, Vina; Abraham, Felix. All. Mourinho.

IL TEMPO