Calciomercato Roma, bomba dall’Inghilterra: “Tornerà da Mourinho”

Calciomercato Roma, si infittiscono le voci circa uno scenario di cui non poco si era parlato la scorsa estate. Questa l’ammissione in diretta.

A partire dallo scorso giugno iniziarono a infittirsi sempre di più le voci relative al forte interesse di Mourinho per Granit Xhaka, seguito da una forte attenzione da parte di Pinto e colleghi nei confronti di un profilo che potesse accontentare le esigenze dello Special One, a partire da quella relativa alla zona mediana di campo.

Dopo l’ennesima battuta di arresto, questa volta arrivata contro il Verona di Tudor, i giallorossi sembrano essere entrati in un piccolo e ulteriore momento di crisi che ha cancellato per l’ennesima volta in questa stagione quanto di buono fatto vedere in passato. Il mese di gennaio, Milan e Juve a parte, era stato abbastanza positivo e i due nuovi approdi sembravano aver dato un barlume di speranza per poter meglio affrontare la seconda parte di stagione.

Quest’ultima non discosta fin qui, invece, da quella discontinuità e ricchezza di difficoltà che aveva contraddistinto il cammino giallorosso dopo la prima caduta stagionale, proprio contro gli allora nuovi gialloblu di quell’Igor ex Udinese e Juventus. Col passare dei mesi, si è passati dal capire come le difficoltà della squadra di Mou non dipendessero unicamente dal centrocampo quanto, piuttosto, da un corpus di difficoltà difficilmente limabili in poco tempo.

Calciomercato Roma, l’ammissione in diretta su Hojbjerg

La defezione in mediana, nonostante l’approdo di Oliveira, rimane. Ciò che è certo è che questa squadra, tre le tante cose, manca di un centrocampista che abbia le caratteristiche e le qualità ricercate dallo Special One. Al di là degli errori imputabili lui, il portoghese si è fin qui distinto per un atteggiamento sincero, volto a denunciare o ad ammettere aspetti e pensieri alla luce del sole.

Tra le varie, non sono passate inosservate lo scorso mese le parole relative al numero 27 ex Porto, da lui encomiato ma non presentato come quel giocatore in grado di colmare uno dei più grandi limiti di questa rosa. Ciò spiega il motivo per il quale proprio in questo reparto siano attese le maggiori novità tra qualche mese. La conferma, inoltre, è arrivata da poco proprio dall’Inghilterra.

Ci riferiamo, in particolare, alle parole di Kevin Philips rilasciate a Football Insider, dove ha così parlato circa il giocatore del Tottenham, pupillo di Mou nell’ultimo biennio e corteggiato anche la scorsa estate. “Mourinho lo apprezza molto come giocatore, ha quelle qualità di interdizione che tanto piacciono ad un mister come lui ma ha anche doti da incursionismo. Ha un gioco aggressivo e, pur facendo bene a Londra, secondo me è adatto ad un calcio più compassato come quello italiano. Se Conte non lo considera importante, credo sicuramente che potrebbe andare alla Roma”.