Calciomercato Roma, flop e addio | Svolta immediata ad una condizione

Calciomercato Roma, il suo addio potrebbe materializzarsi a stretto giro di posta: il tassello mancante per il sì.

Nel secondo tempo della gara contro l’Hellas Verona, Mourinho è riuscito a sistemare le cose in corsa grazie alle forze fresche dalla panchina: oltre all’exploit dei giovani Bove, Volpato e Zalewski, anche Veretout ha fornito il suo apporto, contribuendo a dare qualità ad un reparto che nella prima frazione di gioco era stato messo in scacco dalla verve di Barak e compagni.

Proprio il francese ex Fiorentina è al centro di numerose voci di mercato. La scelta di Mourinho – che gli ha preferito Maitland Niles nell’undici titolare – era sembrato un segnale lapidario lanciato allo stesso calciatore, che comunque ha risposto presente quando chiamato in causa. Che Veretout non sia incedibile, è ormai fuori discussione: che sia oggetto del desiderio di diversi club, pure. In Serie A, ad esempio, c’è Stefano Pioli che farebbe carte false pur di riabbracciare il figliol prodigo, del quale ha valorizzato qualità e carisma, e che sarebbe pronto a riabbracciare. Anche contro la Salernitana, la mediana muscolare del Milan ha fatto fatica ad arginare il pressing asfissiante dei granata, in grado di inaridire le bocche di fuoco rossonere.

Calciomercato Roma, pressing del Milan per Veretout | Il sì ad una condizione

Ricordiamo che il “Diavolo” deve prima risolvere la grana Kessiè, con l’ivoriano che fino a questo momento non ha aperto alle porte ad un rinnovo del contratto che, stando così le cose, sembra essere sempre più complicato. Per sostituire “Il Presidente”, Maldini ha da tempo deciso di dirottare le proprie attenzioni su Renato Sanches del Lille. Secondo quanto riportato da “Tuttosport“, un addio di Bakayoko – che ha fatto fatica ad inserirsi negli oliati meccanismi della “macchina” di Pioli, spalancherebbe le porte ad un approdo sulla sponda rossonera del Naviglio di Veretout, che la Roma valuta circa 20 milioni di euro.