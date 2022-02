Calciomercato Roma, Maldini rovina i piani di Pinto | Affare da 20 milioni

Il calciomercato è già in movimento in vista della sessione estiva. E i progetti di Roma e Milan rischiano di incrociarsi su più fronti.

Al di là dell’emergenza che ha colpito la Roma, costringendo Mourinho a rinunciare a ben 9 giocatori per la sfida di ieri contro l’Hellas Verona, l’allenatore portoghese aveva già da tempo coinvolto nel giro della prima squadra alcuni ragazzi della Primavera. Un segnale chiaro, da parte dell’allenatore, che indica due aspetti importanti: da una parte, la fiducia che Mou è capace di riporre nei più giovani; dall’altra i limiti che il tecnico riscontra nella rosa a sua disposizione.

Limiti che Mourinho ha, per la verità, esplicitato in diverse occasioni nella prima parte di stagione. E che sono stati colmati soltanto in parte con gli arrivi di Ainsley Maitland-Niles e Sergio Oliveira durante il calciomercato invernale. Gli acquisti dei due giocatori permettono certamente a Mourinho di poter contare su elementi di esperienza e spessore, ma il percorso di rinnovamento che il tecnico ha in mente sembra solo agli inizi.

LEGGI ANCHE: Roma, rispunta Fonseca | La polemica infuria su Twitter

Calciomercato Roma, doppia beffa | Maldini rovina i piani

L’allenatore portoghese ne è convinto: per vincere servono giocatori forti. E nel corso del piano di tre anni che ha sposato l’estate scorsa, quando è sbarcato nella Capitale, Mourinho vuole assolutamente riportare la Roma in alto. Probabile, quindi, che l’estate prossima riprenda quel percorso di rinnovamento della rosa iniziato qualche mese fa. Sembrano essere diversi i giocatori giallorossi destinati a lasciare Trigoria, magari per far spazio a elementi più funzionali al piano tecnico dello Special One.

Come si svilupperà il calciomercato giallorosso, lo capiremo soltanto nei mesi a venire. Intanto, però, dalla Spagna rimbalzano voci che potrebbero non fare particolarmente piacere a Trigoria e che riguardano il Milan. Secondo fichajes.net i rossoneri sarebbero pronti a mettere sul piatto 20 milioni di euro per arrivare a Renato Sanches, centrocampista portoghese del Lille. L’eventuale arrivo del mediano a Milanello potrebbe complicare i piani della Roma. Non soltanto il nome di Sanches, nei mesi scorsi, era stato seguito con interesse anche dalle parti di Trigoria, ma il suo acquisto da parte dei rossoneri finirebbe con ogni probabilità per escludere il passaggio al Milan di Jordan Veretout: uno dei big che la Roma sta pensando di cedere per finanziare il prossimo calciomercato.