Roma, rispunta Fonseca | La polemica infuria su Twitter

Il pareggio di ieri contro l’Hellas Verona ha lasciato non poca delusione nell’ambiente romanista. E rispunta il nome di Paulo Fonseca.

Ancora un pareggio e ancora una volta al termine di una prestazione tutt’altro che esaltante. Il sabato pomeriggio della Roma non si conclude come l’ambiente giallorosso auspicava. Lo Stadio Olimpico ancora una volta pieno nei limiti consentiti, la voglia di tornare al successo, la carica dell’ambiente non sono bastati ad andare oltre le difficoltà. E nonostante le attenuanti, su tutte le molte assenze che hanno costretto Mourinho in emergenza, il pareggio di ieri ha lasciato l’amaro in bocca.

José Mourinho ha concluso la partita anzitempo, espulso dall’arbitro e visibilmente nervoso per l’andamento del match. A fine gara il tecnico ha dedicato un post al pubblico giallorosso, che in grandissima parte continua a sostenerlo e a supportare il suo operato. Non mancano, però, le voci di dissenso. Critiche nei confronti dello Special One che si fanno via via più frequenti e che, in molti casi, portano a confronti e riferimenti alla precedente gestione tecnica, quella di Paulo Fonseca.

Roma, riecco Fonseca | Sui social infuria la polemica

La piazza giallorossa torna dunque a dividersi. C’è chi difende a spada tratta Mourinho, convinto che con la rosa a disposizione non sia possibile ottenere risultati migliori di questi. E chi, sul fronte opposto, confronta l’andamento attuale con quello della scorsa stagione, sottolineando anche gli investimenti sostenuti in estate dalla proprietà. Ad oggi, la Roma di Mourinho accusa un gap di 9 punti rispetto a quanto fece, a questo punto della stagione, Fonseca. E’ impossibile tuttavia non ricordare come il finale di stagione dello scorso anno fu drammatico, con la pesante eliminazione in Europa per mano del Manchester United e tanti punti persi in Serie A. I confronti, però, impazzano sui social, dove la sfida tra sostenitori di Mourinho e nostalgici di Fonseca non accenna a placarsi. C’è chi rimpiange l’ex allenatore:

I fatti nudi e crudi sono che Fonseca con 1/3 di stipendio alla prima stagione ti fa arrivare 5o, alla seconda 7o e semi di EL.

Mou, che storicamente vuole essere paragonato alla prima stagione del predecessore, farà probabilmente molto peggio, con €100M spesi e meno gol fatti. — Giulia (@Shalalalalalahh) February 20, 2022

Classifiche di due anni a confronto, lo scorso anno #fonseca aveva 9 punti in più di quest’anno, con la differenza che lui era quello criticato dalla piazza e quest’ultimo acclamato…😅 pic.twitter.com/QVLNgje2HA — Gianmarco 🇮🇹 (@Gimmy1989) February 20, 2022

E chi sostiene convintamente il lavoro di Mourinho:

Dopo quello che abbiamo passato con Fonseca guarderei avanti senza polemiche che non giovano alla Roma.

E, ad ora, Mou è secondo me l’unica speranza che qualcosa cambi. — Permi (@GuendaRa) February 20, 2022

Ma c’è anche chi, al di là dell’allenatore, individua nel livello della rosa il vero problema:

Gestisce la comunicazione meglio di Fonseca. Ha convinto Abraham a venire a Roma (con Fonseca avresti un altro 9). Due delle prime cose che mi vengono in mente.

Detto questo la squadra (intesa come rosa) continua ad essere il problema e lo era anche con Fonseca — Callaghan (@danielelozzi) February 20, 2022