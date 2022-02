Calciomercato Roma, futuro deciso | Scatta il rinnovo immediato

Alla sessione estiva manca ancora molto, ma le trattative di calciomercato non si interrompono mai.

La sfida di ieri pomeriggio allo Stadio Olimpico ha portato alla Roma il terzo pareggio consecutivo in Campionato. Dopo le due “x” contro Genoa e Sassuolo, i giallorossi arrivavano al match contro il Verona con la voglia di tornare a fare 3 punti. Un obiettivo non scontato, visto che i gialloblu sono una delle formazioni più in forma in questa fase della stagione. A complicare ulteriormente i piani di Mourinho, l’ennesima emergenza.

I 9 assenti, tra positivi al Covid, infortunati e squalificati, hanno sicuramente pesato. Per un risultato finale che, ancora una volta, non può pienamente soddisfare l’ambiente romanista. Sull’altro piatto della bilancia, le buone notizie arrivate dai ragazzi subentrati nel secondo tempo. Sono stati loro – Bove, Volpato e Zalewski – a dare la scossa alla Roma e a portarla al pareggio finale.

Calciomercato Roma, arriva il rinnovo | Futuro già scritto

I tre giovani, con la loro grinta e con i loro gol, hanno rimesso in piedi una partita che in certi momenti era sembrata impossibile da riequilibrare. Un’ottima notizia per José Mourinho, che certamente non si farà problemi a puntare su di loro quando lo riterrà giusto. E una novità importante anche in prospettiva: i tre ragazzi rappresentano il presente e il futuro della Roma. Anche se è chiaro che per tornare a competere ai più alti livelli, una mano importante dovrà necessariamente arrivare anche dal calciomercato.

Per questo sembra probabile che la Roma vada incontro, nella prossima sessione, a una vera e propria rivoluzione. Potrebbero essere tante le novità nella rosa giallorossa a partire dalla prossima stagione. Tra loro, quasi certamente, non ci sarà però Diogo Dalot. A lungo obiettivo di Tiago Pinto per rinforzare la fascia destra durante il calciomercato invernale, il portoghese ha trovato la svolta nella sua carriera al Manchester United. Dopo un avvio da riserva di Wan Bissaka, che gli era puntualmente preferito da Solskjaer, l’arrivo in panchina di Ralph Rangnick ha rilanciato l’esterno ex Milan. Dalot è diventato un elemento fondamentale nello scacchiere dei Red Devils e ha risposto alla grande, mostrandosi in ottima forma. Per questo, come riporta il Daily Star, il club pare intenzionato a rinnovare il suo contratto, attualmente in scadenza nel giugno 2023, attivando una clausola che estende di una stagione l’accordo esistente. Una decisione che, salvo colpi di scena, toglie il portoghese dal mercato.