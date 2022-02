Roma, Mourinho infiamma i social | Il post che sorprende i tifosi

Dopo il pareggio di ieri contro l’Hellas Verona, il tecnico della Roma José Mourinho ha affidato ai propri social le “dichiarazioni” di fine partita.

Ancora un pareggio in rimonta per la Roma, che nel pomeriggio di ieri è riuscita nel finale ad agguantare un Verona che aveva condotto il match portandosi sul risultato di 0-2. Certo, i giallorossi sono arrivati alla sfida contro la squadra di Tudor per l’ennesima volta in piena emergenza. Tra squlificati, positivi al Covid ed infortunati il totale degli indisponibili toccava per il match di ieri quota 9. Non un dettaglio, soprattutto per una rosa non particolarmente profonda come quella su cui può contare José Mourinho.

Ciò non toglie che, soprattutto nel primo tempo, l’approccio alla partita della squadra sia stato sbagliato. I veneti hanno meritato il doppio vantaggio, giocando meglio della Roma per larghi tratti di partita. A invertire la tendenza ci hanno pensato le mosse dalla panchina di José Mourinho, che gettando nella mischia i ragazzi provenienti dalla squadra Primavera è riuscito a rivitalizzare la squadra, capace poi di una rimonta nel giro di pochi minuti.

Roma, Mou e quella dedica finale | La mossa social del tecnico

Un finale nel quale non sono mancate le polemiche con il direttore di gara Pairetto. Tanto che Mourinho, a seguito di una protesta nella quale ha mimato il gesto del telefono rivolgendosi al direttore di gara, è stato espulso. La rabbia del tecnico portoghese è esplosa nel finale di partita e ha spinto l’allenatore a non partecipare alle interviste televisive successive alla conclusione del match. José Mourinho ha quindi voluto affidare il suo unico commento alla gara ai propri canali social, in particolare ad un post apparso sul suo profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jose Mourinho (@josemourinho)

Nel post Mourinho inserisce 3 immagini: nella prima si vede l’allenatore tenere in mano il pallone, con l’ironica didascalia “possesso palla“. La seconda foto vede Mou scagliare il pallone verso le tribune, pochi attimi prima dell’espulsione. Il terzo è uno scatto della curva Sud, colorata di giallorosso e piena di bandiere. Le parole che l’accompagnano sono una vera e propria dichiarazione d’amore: “Amo questa gente e combatto per loro“. Nonostante le difficoltà, il legame tra il tecnico e la piazza giallorossa sembra già profondo. L’ultimo punto riguarda il silenzio mantenuto nel post-partita: “Non parlo“, scrive Mou. “Meglio andare a casa a fare una buona cena“.