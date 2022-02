Calciomercato Roma, doppio addio ed assalto improvviso: il piano di Monchi per beffare la concorrenza. Sostituto già scelto.

Manca poco al fischio d’inizio di Roma-Hellas Verona, gara importante per il proseguo della stagione dei giallorossi, da cui Mourinho si aspetta di ricevere quelle risposte che, invece, sono mancate sia contro il Genoa che contro il Sassuolo.

Alla luce dell’atteggiamento per certi aspetti spregiudicato degli scaligeri, particolare attenzione verrà riposta al reparto difensivo che nelle ultime uscite ha messo in mostra qualche limite di troppo. I giallorossi hanno pagato – in alcune circostanze oltre misura – lo scotto di qualche disattenzione difensiva di troppo, che ha inevitabilmente frenato l’incedere di Pellegrini e compagni. Ragion per cui, nel dossier del general manager Tiago Pinto è finito inevitabilmente il profilo di un centrale che si sposi meglio con le idee di gioco dello Special One. Non a caso, nelle ultime settimane Marcos Senesi, difensore argentino in forza al Feyenoord, il cui contratto con il club olandese scade nel 2023.

Calciomercato Roma, il Siviglia ci riprova per Senesi | I dettagli

Il classe ’97, reduce forse dalla sua miglior stagione da quando veste la maglia della squadra di Rotterdam, ha totalizzato complessivamente 2590 minuti di gioco, collezionando 25 presenze, tra campionato e Coppa. Stando a quanto riferito da “Estadio Deportivo”, sulle sue tracce ci sarebbe anche il Siviglia, con Monchi che segue da tempo il ragazzo cresciuto nelle giovanili del San Lorenzo, arrivando a mettere sul piatto circa 15 milioni di euro nel 2020. Alla luce delle sempre più probabili cessioni di Jules Koundé e Diego Carlos, gli andalusi sarebbero intenzionati a ritornare alla carica; dal canto suo, il Feyenoord si sarebbe già cautelato, muovendo i primi passi per l’acquisto di Ahmed Touba.

Ricordiamo che nelle ultime ore anche la Fiorentina avrebbe cominciato a tastare il terreno, anche perché la permanenza di Milenkovic all’ombra della Fiesole è tutt’altro che scontata, e i “Viola” non vogliono lasciarsi trovare impreparati da un’eventuale partenza del serbo.