Calciomercato Roma, rifiuta la fascia da capitano | Social impazziti

Calciomercato Roma, il gesto non è passato inosservato: social scatenati. Ha rifiutato di mettere al braccio la fascia da capitano.

Contro l’Hellas Verona, la Roma ha fallito l’opportunità di gettarsi alle spalle il momento complicato che attraversa ormai da un paio di settimane, non andando oltre un 2-2 che, per come è maturato, alla fine è risultato oro colato per la compagine di Mourinho.

Ancora una volta lo Special One si è preso la scena ingaggiando un “duello” personale con il direttore di gara, con Pairetto che alla fine ha deciso di espellerlo. A catalizzare l’attenzione mediatica, però, è stato anche uno dei pupilli del tecnico lusitano: stiamo parlando di Granit Xhaka, protagonista di un gesto che subito ha fatto il giro del web. Proviamo a fare ordine.

Nei minuti di gara della sfida contro il Brentford (vinto dall’Arsenal per 2-1), Arteta ha richiamato in panchina Alexandre Lacazette che, all’uscita dal rettangolo verde, ha “affidato” la fascia da capitano al subentrante Eddie Nketiah. Il giovane inglese è andato immediatamente da Xhaka per consegnarli la fascia, ma l’elvetico ha deciso di rifiutarla per ben due volte. A quel punto, Nketiah si è messo la fascia al braccio, salvo poi darla a Tierney alla prima interruzione di gioco.

Calciomercato Roma, Xhaka rifiuta la fascia da capitano | Social impazziti

Intervistato nel post partita, Arteta ha minimizzato su quanto accaduto, e a coloro che gli hanno chiesto il motivo per il quale Xhaka si sia rifiutato di indossare la fascia, il tecnico dell’Arsenal ha risposto: “Perché era di Tierney, questo è tutto. Probabilmente Nketiah non ha recepito il messaggio, e Granit gli ha detto che avrebbe dovuto darla a Kieran.” Gesto che non è passato inosservato, con i social che hanno commentato l’accaduto: c’è chi “crede” alla versione di Arteta, e chi invece attacca Xhaka:

because under Arteta,that arm band is useless..maybe Arteta should start wearing that armband in the dugout . — phiify (@larbyfutureGhMP) February 20, 2022

Or that Xhaka rejected captain’s armband…some people made more fuss about that than the actual performance and results https://t.co/pUqYHjpczW — Sidney 🚀♨ (@sidramatics) February 20, 2022

Lie. He didn’t refuse anything. He simply imposed the direction of the manager to hand it to tierney. The end. — Imran patel (@Bergy10_afc) February 20, 2022

Exactly plus I think Xhaka is second cause Arteta said in December that Laca and Xhaka are gonna stand in then Holding and Tierney came along — Caitlyn (@yourhomegirl3_) February 20, 2022