Calciomercato Roma, la MLS fa sul serio | Dopo Insigne altro big nel mirino

Mentre comincia la settimana che porterà alla sfida contro lo Spezia, la Roma non perde di vista possibili obiettivi di calciomercato.

La Roma torna oggi al lavoro dopo il pareggio interno ottenuto sabato contro l’Hellas Verona. I giallorossi iniziano a preparare la prossima sfida di Campionato, che li vedrà impegnati domenica pomeriggio, alle ore 18, sul campo dello Spezia. I liguri, impegnati nella corsa salvezza, faranno di tutto per complicare la vita a Mourinho e ai suoi, che però possono giocare per un unico risultato: la vittoria.

Conquistare tre punti diventa fondamentale, dopo tre pareggi consecutivi contro Genoa, Sassuolo e Verona. La Roma è ancora lì, in corsa per un piazzamento che vale la qualificazione alle prossime competizioni europee, e vuole rimettersi in marcia. Vincere, per altro, sarebbe anche il miglior modo per riportare un po’ di serenità in un ambiente che, negli ultimi tempi, sembra essersi leggermente surriscaldato.

Calciomercato Roma, tentativo USA | La situazione

La stagione è ancora lunga. E al di là di un buon piazzamento da centrare in Campionato, prevede ancora gli impegni di Conference League. Gli elementi per concludere al meglio l’annata, quindi, ci sono tutti. Servirà il massimo impegno da parte di tutti: dirigenza, staff tecnico, giocatori. Anche perché in rosa sono in molti a non avere certezze sulla propria riconferma futura. La Roma del prossimo anno potrebbe essere molto diversa e in parte dipenderà anche dal finale di stagione.

Tra i reparti più interessati dal restyling che si farà sul mercato c’è sicuramente il centrocampo. In mezzo Mourinho vuole giocatori di spessore ed esperienza, per questo nei mesi scorsi tra i nomi circolati è emerso più volte quello di Hector Herrera. Per il messicano dell’Atletico Madrid il futuro potrebbe però essere nella MLS statunitense. A rivelarlo è il giornalista Tom Bogert, che in un tweet racconta di una proposta fatta pervenire ad Herrera da parte della Houston Dynamo. Un’offerta sulla quale il calciatore non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. L’eventuale “sì” di Herrera porterebbe inevitabilmente a cancellare il suo nome dalla lista di possibili candidati per la mediana giallorossa.