Calciomercato Roma, spunta un interessante scenario destinato a potersi concretizzare nelle prossime ore. Questi gli ultimi aggiornamenti.

La delusione nella Capitale è molta, così come altrettante iniziano ad essere le occasioni sprecate in questa stagione e i punti dissipati lungo il cammino. Basti pensare che, complice anche un po’di fortuna e soprattutto un atteggiamento diverso, i giallorossi si sarebbero potuti trovare quest’oggi a pari punti con la Juve, attualmente ferma al quarto posto.

Dopo la sosta, sono infatti arrivati tre pareggi contro Genoa, Sassuolo e Verona. Due di queste rappresentano consolidate realtà del nostro campionato, difficili da affrontare ma con le quali, complice anche un modus operandi più attento e sicuro, si sarebbero potuti trovare i tre punti. A Reggio Emilia la Roma aveva avuto la bravura (altri potrebbero chiamarla fortuna ma preferiamo questo termine) di chiudere il 1T in vantaggio.

Nella seconda frazione di gara, causa anche un infelice sinistro nato sull’asse Smalling-Rui Patricio, i padroni di casa erano riusciti a ribaltarla, prima che Cristante lenisse i dissapori di quella che resta una delle tante beffe di quest’anno. Il rammarico acuì quello nato sette giorni prima contro i liguri, reduci dalla mini rivoluzione invernale e contro i quali arrivò l’ennesima prestazione poco degna da parte di Abraham e colleghi.

Il tutto, poi, infelicemente condito dai 90 minuti contro la rosa di Tudor, dominante nella prima parte di gara e autrice di ben due gol in meno di mezz’ora. A Volpato, Bove, Zalewski e gli altri otto il merito di averla pareggiata ma, anche in questo caso, a fine partita i tifosi hanno percepito un amaro sapore.

Calciomercato Roma, due giorni di tempo per il rinforzo low cost

La stagione fin qui non è stata dunque delle migliori ma l’impressione che sarebbe bastato poco per continuare a mantenere vivo il sogno Champions resta. Così come rimane la consapevolezza che molti cambiamenti serviranno la prossima estate per limare i plurimi reparti di una rosa a dir poco perfettibile.

Vi abbiamo recentemente parlato dell’importante indiscrezione giunta dall’Inghilterra e relativa al possibile ingaggio del centrocampista di Premier già allenato da Mourinho. Quasi sicuramente, però, quest’ultimo non potrà portare sotto la sua egida Jean-Philippe Gbamin. Il centrocampista dell’Everton era stato accostato lo scorso gennaio ai giallorossi, nonostante la sua stagione in Inghilterra non fosse stata delle più felici per questioni di natura fisica.

Stando a quanto riferito dal portale ECHO il suo nome è attualmente sulla wish list del CSKA Mosca che avrebbe in lui individuato il giusto profilo per perfezionare lo scacchiere. L’idea è quella di ingaggiarlo in prestito già nelle prossime ore, dal momento che il calciomercato russo si chiuderà il 22 febbraio.