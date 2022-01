Domani pomeriggio la Roma sfiderà il Milan a San Siro. Tante attenzioni si concentrano anche sul calciomercato. C’è una pista a sorpresa per i giallorossi.

A poche ore dalla prima giornata dell’anno solare giunge una nuovissima pista di calciomercato in casa Roma. Tiago Pinto sta facendo di tutto per regalare rinforzi a Mourinho, cercando di accorciare i tempi ed intervenire tempestivamente sulla rosa giallorossa. Ecco il nuovissimo nome per gennaio, le ultimissime in casa giallorossa.

La Serie A è pronta a tornare in campo per la prima giornata del girone di ritorno. Con l’enorme incognita legata alla pandemia, tante partite annullate e molte a rischio, la Roma è partita alla volta di Milano. Domani pomeriggio, alle ore 18:30, la sfida in casa del Milan di Stefano Pioli. Fondamentale ripartire al meglio per i ragazzi di Mourinho, il portoghese cercherà di bissare l’impresa di Bergamo di qualche settimana fa’. In attesa dell’infuocato ritorno in campo, c’è una pista nuova di zecca da seguire per il centrocampo dello Special One.

Leggi anche: Calciomercato Roma, via libera immediato | 42 milioni di euro sul piatto!

Calciomercato Roma, nuova pista a sorpresa | Contatti avviati

In attesa del primo big match dell’anno solare tante attenzioni si riversano sul calciomercato di riparazione, fari puntati sul general manager della Roma, Tiago Pinto. Ancora una volta il portoghese guarda con insistenza in Inghilterra, ecco la nuovissima pista per il centrocampo giallorosso. In attesa del primo rinforzo invernale ufficiale, neanche a dirlo, ancora una volta dalla Premier League.

Non solo Maitland-Niles per la nuova Roma di Mourinho. I giallorossi sono alla ricerca di un nuovo centrocampista da regalare al tecnico lusitano, un vero e proprio tormentone di mercato che si tracina dalla scorsa estate. L’ultimo nome che sembra essere entrato negli interessi giallorossi è quello di Jean-Philippe Gbamin, classe ’95 dell’Everton. Secondo quanto riportato da Flavio Tassotti di Teleradiostereo, Tiago Pinto è al lavoro per il prestito dell’ivoriano con passaporto francese. Anche il secondo rinforzo invernale arriverà dal campionato inglese? Seguiranno aggiornamenti sulla trattativa.