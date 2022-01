Calciomercato Roma, via libera immediato | 42 milioni di euro sul piatto!

Calciomercato Roma, la notizia che giunge dall’Inghilterra cambia le carte in tavola: pronta la super offerta che “aiuterebbe” Pinto.

Dopo aver praticamente chiuso per Maitland-Niles, che quest’oggi si è sottoposto alle visite mediche di rito ed è pronto ad iniziare la sua nuova esperienza nella Capitale, il mercato della Roma non può dirsi certo concluso.

Tiago Pinto infatti sta scandagliando diverse piste, per cercare quella più congeniale per i capitolini. L’obiettivo, neanche troppo velato, è trovare in tempi relativamente brevi un nuovo centrocampista da consegnare a José Mourinho per questa seconda parte di stagione. Centrocampista di “rottura”, bravo nell’interdizione ma anche a far ripartire l’azione: insomma, non il classico frangiflutti, per intenderci, ma un mediano duttile e “moderno”. Identikit che risponde perfettamente al profilo di Boubacar Kamara, con il franco-senegalese che non a caso è finito nel dossier del general manager giallorosso, anche perché il classe ’99 è legato al Marsiglia da un contratto in scadenza nel 2022. Tuttavia, sul ragazzo ci sono diversi top club: oltre al Milan e alla Juventus, infatti, anche il Manchester United ha effettuato dei sondaggi esplorativi, con i Red Devils che, però, potrebbero dirottare le proprie attenzioni altrove.

Leggi anche –> Roma, ultim’ora Sky Sports: la decisione di Smalling sul vaccino

Calciomercato Roma, lo United fa sul serio per Ruben Neves: le ultime

Secondo quanto riportato dal “The Sun“, infatti, Rangnick, non affatto contento delle prestazioni fornite da McTominay, Matic e Fred, si auspica almeno un rinforzo in mezzo al campo. Potrebbe essere accontentato a stretto giro di posta, dal momento che lo United starebbe seriamente entrando nell’ordine di idee di mettere sul piatto 35 milioni di sterline, quasi 42 milioni di euro, per provare a convincere il Wolverhampton a lasciar partire Ruben Neves. Tuttavia, sebbene al momento non emerga alcun tipo di apertura da parte di Jorge Mendes, agente del lusitano, a rinnovare il contratto del classe ’97, i Wolves continuerebbero a chiedere 40 milioni di sterline. Chiaramente l’eventuale acquisto di Neves, a gennaio, rappresenterebbe un via libera per la Roma per l’acquisto di Kamara; gli scenari, ovviamente, potrebbero cambiare in vista di giugno, ma questo è un altro discorso.