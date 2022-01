Roma, ultim’ora Sky Sports: la decisione di Smalling sul vaccino

Roma, la decisione cambia il suo futuro: cosa sta succedendo in casa giallorossa proprio in queste ore. I dettagli.

Partita cruciale quella che attende la Roma di José Mourinho, con i giallorossi che tra poche saranno di scena al “Meazza”, nel match valido per la prima giornata della gara di ritorno. La vigilia della sfida contro i rossoneri è stata inevitabilmente monopolizzata dalle vicissitudini sanitarie, con gli aumenti dei positivi al Covid che sta mettendo nuovamente in ginocchio il nostro Paese.

E a farne le spese sono stati anche alcuni “giallorossi”, come Fuzato e Mayoral, tra gli altri, positivi all’ultimo tampone. Tuttavia, proprio in quest’ottica, bisogna segnalare un’importante novità. Come rivelato da “Sky Sports News“, Chris Smalling ha deciso di vaccinarsi, motivo per il quale potrà ritornare agli ordini di José Mourinho. Misura che si è resa necessaria dopo i provvedimenti varati dal governo, in virtù dei quali si rende necessaria almeno una dose vaccinale per tutti i calciatori di Serie A.

Roma, Smalling e il vaccino: decisione dell’ultim’ora

Ottime notizie per i giallorossi, e non potrebbe essere altrimenti. Il recupero del difensore inglese ha fornito solidità ed esperienza ad un reparto che necessita assolutamente di una guida come l’ex United che, prescindendo dai problemi fisici che molto spesso lo hanno tediato, potrà dare il suo contributo in una seconda parte di stagione che si preannuncia infuocata per la compagine di Mou, attesa da sfide in rapida successione in campionato, Conference League e Coppa Italia. Alla fine, vaccino fu: Smalling ha finalmente sciolto le riserve.