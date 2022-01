Calciomercato Roma, ci siamo davvero | Visite mediche in corso

Calciomercato Roma, dopo le problematiche nate negli scorsi giorni si è finalmente arrivati ad una svolta. Questo l’ultimo aggiornamento.

La campagna acquisti si è ufficialmente aperta l’altro ieri, da quando ogni squadra ha di fatto la possibilità di deporre in Lega i contratti. Nella Capitale sono, come da tempo, attese importanti novità, volte ad accontentare lo Special One dopo alcuni mesi di sofferenza.

Palese quest’ultima nel periodo più buio vissuto da Pellegrini e colleghi in questa prima parte di stagione, quando, al di là dei risultati negativi, non sono mancati commenti da parte del mister circa l’inadeguatezza di alcuni giocatori rispetto al progetto tattico da lui previsto. Per tale motivo, come raccontatovi in questi mesi, nelle prossime settimane sono attese plurime novità, in entrata quanto in uscita.

Se bisogna attendersi, infatti, un proseguimento del piano epurativo estivo, è altrettanto vero che nei prossimi giorni I varchi di Trigoria potrebbero essere oltrepassati da almeno un paio di elementi nuovi.

Calciomercato Roma, tutto fatto per Maitland-Niles: sta svolgendo le visite mediche

Contrariamente alle previsioni iniziali, alla fine, la Roma è riuscita a strappare il “Si” dall’Arsenal per l’ingaggio di Maitland-Niles. Il laterale dei Gunners era stato al centro di una trattativa che per, caratteristiche e ostacoli, aveva catalizzato l’infelice reminiscenza estiva della pista Xhaka.

Alla fine, l’asse tra le due capitali si è sbloccato e il classe ’97 è pronto a divenire un nuovo giocatore della Roma, tramite la formula del prestito secco. Stando a quanto riferito in questi minuti da Gianluca di Marzio, l’inglese si trova attualmente a Londra per svolgere le visite mediche, presso il centro del club anglosassone.