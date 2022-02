Roma, futuro già segnato | I Friedkin hanno deciso

Roma, il futuro è segnato. I Friedkin hanno deciso come si proseguirà la prossima stagione. Non ci sono alternative

Non ci sono alternative, la Roma, i Friedkin hanno deciso. Almeno secondo quanto riportato da il Romanista in edicola oggi. La proprietà americana c’è, ed è tornata all’Olimpico sabato contro il Verona in una partita iniziata male, che poteva finire peggio, ma che poi ha messo in vetrina altri due elementi della Primavera lanciati da Mourinho. Ed è proprio Mourinho, lo Special One, al centro delle attenzioni di tutti al momento.

Una cosa comunque è certa: si andrà avanti con il portoghese e nessuno ha mai avuto un minimo ripensamento su questo. Il progetto è triennale e tale resterà anche perché si poteva sicuramente immaginare una certa difficoltà nella prima stagione. Forse non così, ma di certo nessuno si aspettava una Roma pronta a competere per lo scudetto. Qualcosa in più sul piano del gioco era sicuramente nel pensiero dei Friedkin, che però, sottolinea ancora il quotidiano, sono rimasti anche un po’ così, vedendo alcune direzioni arbitrali che non hanno aiutato fino al momento. Sì, è un eufemismo, ovviamente.

LEGGI ANCHE: Roma, ennesimo attacco: “Proprietà stanca di Mourinho”

Roma, Mourinho intoccabile

In ogni caso Mou è intoccabile. E la proprietà non si tirerà indietro sul mercato e continuerà anche a versare nelle casse della società quello che serve per cercare di riportare a pari il bilancio. La sensazione inoltre che ci possa essere una vera e propria rivoluzione all’interno della rosa giallorossa, con molti che alla fine della stagione potrebbero salutare.

Nessuno è incedibile e si cercherà di ripartire anche da quei giovani che fino al momento hanno dimostrato di saperci fare: gli uomini sono Volpato e Bove, che hanno salvato la squadra da una sconfitta che poteva diventate difficile da digerire. Il futuro, comunque, è segnato.