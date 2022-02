Calciomercato Roma, svolta in fascia | Arriva il primo sì

José Mourinho e Tiago Pinto hanno già individuato un possibile obiettivo per il prossimo calciomercato della Roma.

Tempo e lavoro per riportare la Roma a competere sui palcoscenici più importanti del calcio europeo. E’ un piano ambizioso quello che Dan e Ryan Friedkin hanno messo a punto per il club giallorosso. E la voglia di arrivare in alto è testimoniata, resa evidente, dalla scelta di uno degli allenatori più importanti del mondo. L’arrivo di José Mourinho, l’estate scorsa, ha dimostrato come la proprietà faccia sul serio, con un progetto che punta, nel giro di qualche anno, a trasformare la Roma. Rendendola sempre più forte.

Lo stesso Mourinho, sin dal momento del proprio arrivo, ha capito che in questa stagione sarebbe stato difficile riuscire ad essere immediatamente competitivi per le primissime posizioni. Eppure ha accettato con entusiasmo il progetto triennale presentatogli dai Friedkin: insieme, lavoreranno per costruire una Roma sempre più importante. Servirà tutta l’esperienza dello Special One, ma ci sarà bisogno, inevitabilmente, anche di una spinta dal calciomercato.

Calciomercato Roma, novità sulle fasce | C’è il primo “sì”

In questo senso le grandi manovre per costruire la Roma che verrà sono già cominciate. Le richieste di Mourinho sono chiare: l’allenatore è disposto a far partire anche alcuni degli elementi più importanti della rosa attuale, a patto di sostituirli con giocatori più funzionali al proprio piano tecnico. Diverse le aree su cui si cercherà di intervenire, ma ancora una volta sotto la lente sembrano esserci il centrocampo – con la ricerca di un regista – e le corsie laterali.

E proprio per quanto riguarda le fasce, iniziano ad arrivare le prime significative novità. L’attenzione della dirigenza è ancora una volta puntata sulla corsia destra: se sul fronte mancino, nonostante tutte le incognite legate al lungo stop, Spinazzola rappresenta una garanzia, l’innesto di un altro laterale, magari con caratteristiche diverse da Karsdorp, rimane un’idea concreta. Piace Sergiño Dest, ventunenne del Barcellona già seguito nei mesi scorsi. L’esterno statunitense ha già avuto dal club il via libera al trasferimento. Inoltre, secondo Il Corriere dello Sport, al giocatore piacerebbe lavorare con Mourinho. Insomma, un obiettivo realistico che racconta anche qualcosa sulle intenzioni della Roma: la riconferma non è scontata (quasi) per nessuno.