Calciomercato Roma, doppio blitz in Italia | Spalletti trema

Calciomercato Roma, scontro totale in Serie A: il doppio blitz rischia di scompaginare le carte in tavola.

Nelle ultime uscite stagionali, complice anche le numerose defezioni offensive, Tammy Abraham ha dovuto fare il bello e il cattivo tempo. Soprattutto contro l’Hellas Verona, l’attaccante inglese è apparso isolato, soprattutto nella prima frazione di gioco, senza un adeguato supporto dei trequartisti, reparto che potrebbe subire degli stravolgimenti durante la prossima sessione estiva di calciomercato.

In casa Roma, alla luce della situazione contrattuale di Mkhitaryan, nel caso in cui le strade con l’armeno dovessero effettivamente separarsi, Tiago Pinto sarebbe inevitabilmente “costretto” ad intervenire sul mercato. A tal proposito, uno dei profili attenzionati dal general manager giallorosso risponde al nome di Gerard Deulofeu, autore in quel di Udine di una stagione sopra le righe, impreziosita da 7 reti e due assist. I friulani, però, sono bottega cara, e secondo quanto riferito da calciomercato.it, chiederebbero almeno 22 milioni di euro per lasciarlo partire: il rischio che si possano creare i presupposti per una vera e propria asta c’è tutto, in quanto lo spagnolo piace e non poco anche a Napoli e Milan, alla ricerca di innesti con cui puntellare le rispettive zone d’attacco.

Calciomercato Roma, tutti pazzi per Deulofeu: doppio blitz

Come evidenziato da calciomercato.it, ci sarebbe già stati due blitz italiani dell’agente dell’attaccante: uno a Roma lo scorso dicembre, l’ultimo alla Dacia Arena in occasione di Udinese-Lazio. Insomma, qualcosa bolle in pentola, ma occhio alla concorrenza estera. Lo scorso inverno, il Marsiglia avrebbe effettuato ben più di un sondaggio per l’ex Milan, ma l’offerta dei provenzali, consistente in un prestito con diritto di riscatto condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi, non ha scaldato particolarmente i bianconeri di Udine, che si auspicano di intavolare una trattativa a titolo definitivo per la cessione del classe ’94.