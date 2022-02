Calciomercato Roma, flop e addio | L’Inter pronta al colpaccio

Calciomercato Roma, le manovre dell’Inter potrebbero ritornare ad incrociarsi con quelli dei giallorossi. Marotta fiuta il colpaccio.

Nell’ultimo mese i problemi di tenuta difensiva palesati dalla Roma hanno inevitabilmente fatto storcere il naso a quanti credevano che l’approdo di José Mourinho sulla panchina giallorossa potesse contribuire a “rialzare” quel muro che sotto la gestione Fonseca tendeva a sgretolarsi alle prime difficoltà.

E invece, dopo una prima parte di stagione molto solida sotto tutti i punti di vista, sono tante le disattenzioni della retroguardia capitolina che hanno fatto perdere punti preziosi a Pellegrini e compagni. Inevitabilmente qualcosa sul mercato servirà, e non è un caso che Tiago Pinto stia da tempo scandagliando il mercato, alla ricerca di una soluzione intrigante. Le avversarie, di certo, non mancano, e stando all’indiscrezione rilanciata da “La Gazzetta dello Sport“, non è escluso che i capitolini alla fine possano ingaggiare un vero e proprio duello con l’Inter che, complice gli ultimi svarioni di De Vrij, è alla ricerca di un centrale che possa inserirsi perfettamente nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi.

Calciomercato Roma, irruzione a sorpresa dell’Inter per Senesi

Se in un primo momento i nerazzurri sembravano orientati ad affondare il colpo per Ginter, l’inserimento del Bayern Monaco ha rimescolato le carte in tavola. Ragion per cui, tra le ipotesi caldeggiate – oltre al danese Christensen che non ha ancora rinnovato il contratto con il Chelsea e percepisce circa 4,5 milioni di euro, Marotta ragiona anche su Marcos Senesi del Feyenoord, profilo monitorato da tempo anche da Roma, Fiorentina e Napoli. Classe ’97, il difensore argentino, autore di una stagione a dir poco sensazionale, impreziosita da due reti e 3 assist, ha una valutazione di mercato che si attesta almeno sui 10 milioni di euro, ma la sensazione è che gli olandesi possano chiederne anche di più, sebbene il contratto del calciatore scada nel 2023.

Più defilato, invece, Martin Hinteregger, austriaco classe ’92; uno dei preferiti di Inzaghi sarebbe stato Luiz Felipe, a un passo, però, dall’accordo con il Betis Siviglia.