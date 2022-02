Calciomercato Roma, Mou freme | Deciso il primo colpo estivo

Calciomercato Roma, Mou non ha dubbi: ecco il primo colpo estivo. Tiago Pinto al lavoro: ci sarebbe già un accordo verbale.

La chiave di volta per provare a comprendere la prestazione dai due volti fornita dalla Roma contro l’Hellas Verona sta tutta nel rendimento altalenante del centrocampo.

Quando i giallorossi sono stati in grado di prendere le redini della zona nevralgica del campo, complice anche un fisiologico calo fisico degli scaligeri che avevano corso tanto nella prima frazione di gioco. Contro la compagine di Tudor non è apparso al top della forma Sergio Oliveira, che comunque ha già messo a referto 2 reti e un assist nelle prime 5 presenze stagionali. Espressamente richiesto da José Mourinho per quell’upgrade in termini di esperienza tanto richiesto dallo Special One, il classe ’92 è stato acquistato dal Porto con la formula del prestito oneroso (da 1,5 milioni di euro), con diritto di riscatto fissato a 13,5 milioni.

Calciomercato Roma, riscatto Oliveira: futuro già deciso

Stando a quanto riferito da “Il Corriere dello Sport“, il riscatto verrà quasi scuramente esercitato, dal momento che i due club hanno un accordo sulla parola, con lo stesso Mou che spinge in questa direzione: il tecnico lusitano vuole fare del connazionale il fulcro della nuova Roma, attorno al quale dovrebbero gravitare altri nuovi innesti. Anche la questione legata all’ingaggio del calciatore è una questione risolvibile, dal momento che Oliveira percepisce circa 2,5 milioni di euro netti a stagioni, che però, al lordo subisce delle decurtazioni n concomitanza degli sgravi del Decreto Crescita. Insomma, il futuro è tracciato: Sergio Oliveira è destinato a restare nella Capitale ancora a lungo. L’auspicio di tutti è che il suo contributo possa essere utile a ritornare in quei palcoscenici europei che il classe ’92 è abituato a calpestare.