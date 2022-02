Roma, Mou ora può scegliere | Esclusione definitiva

Roma, José Mourinho adesso può scegliere. L’esclusione ormai sembra definitiva per quello che è considerato “una riserva di lusso”

Secondo il Corriere dello Sport ormai è considerato una “riserva di lusso”. L’esclusione quindi è definitiva e in questo modo si avvicina ulteriormente anche l’addio alla fine della stagione. Sono tante le squadre alla finestra per il centrocampista francese della Roma Veretout, destinato ad un’altra panchina.

Sì, anche contro lo Spezia nel prossimo impegno in campionato, lo Special One dovrebbe mandare in campo dal primo minuto Sergio Oliveira con Cristante al suo fianco. Sarebbe la sesta bocciatura di fila per Veretout, che da quando è arrivato il portoghese il campo lo ha visto veramente poco: spezzoni a gara in corso e nient’altro. Probabilmente la sua cessione alla fine dell’anno finanzierà il mercato di Pinto. La sensazione, anche se non ancora definitiva, ormai è questa.

Roma, ancora difesa a tre

Sempre secondo il quotidiano romano i giallorossi dovrebbero scendere in campo con la difesa a tre. Quattro centrocampisti poi alle spalle di due mezzepunte e di un attaccante centrale che sarà ovviamente Abraham. Il ritorno in campo di Mancini permette allo Special One – squalificato, ovviamente, in panchina ci andrà Foti – di insistere su un sistema di gioco che è stato utilizzato principalmente per coprire l’emergenza ma che in questo momento dà evidentemente maggiori garanzie al tecnico della Roma.

Le scelte praticamente sarebbero già state fatte anche se manca ancora molto tempo alla prossima partita di campionato. Ma le indicazioni che girano in questo momento lasciano davvero spazio a pochissimi dubbi. Ovviamente il dato più interessante è la bocciatura di Veretout, che ormai ha perso il posto e che potrebbe essere scavalcato nelle gerarchie anche da qualche altro Primavera in rampa di lancio.