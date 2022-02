Roma, il ritorno di Totti | Palla ai Friedkin: svolta immediata

Roma, Francesco Totti potrebbe ritornare ad avere un ruolo operativo a tutti gli effetti. Cosa sta succedendo.

Per tanti anni fu invalsa l’equazione Totti=Roma. Del resto, il legame indelebile tra “El Pupone” e la sua “Magica” è un filo rosso che va al di là di ogni cosa, che né il tempo, né i rancori possono cancellare.

“Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano” canta uno che dalle parti della Capitale conoscono molto bene, e in un certo senso si potrebbe utilizzare la stessa frase per descrivere la “love” story tra il numero 10 dei numero 10 e la sua ex squadra. Del resto, da quella conferenza stampa del 17 giugno 2019, nella quale ebbe modo di polemizzare in maniera neanche troppo velato su quanto promessogli ma non mantenuto, il rapporto con la proprietà è ora ottimo, sia con i Friedkin che con Pinto. Per non parlare del legame con lo “Special One”, che Totti ha pubblicamente elogiato in più di una dichiarazione; tornato per la prima volta all’Olimpico nel corso della gara contro l’Inter del 4 dicembre, ha preso parte anche a varie iniziative benefiche della Roma, ma non è tutto.

Roma-Totti, la storia può ripartire | La palla passa ai Friedkin

Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport“, in estate Totti potrebbe tornare nuovamente a far parte del mondo Roma a tutti gli effetti. Nel caso in cui i Friedkin dovessero effettivamente entrare nell’ordine di idee di fargli un’offerta, l’ex Capitano la prenderebbe in seria considerazione, in quanto desideroso di respirare ancora una volta a pieni polmoni quell’aria così romanticamente familiare. La strada della CT10 Management può non essere la sola percorribile nel futuro di Francesco: ciò rappresenta sicuramente una drastica apertura, rispetto a quanto potesse essere registrato qualche settimana fa. La palla passa ora alla proprietà: Totti aspetta solo un segnale…