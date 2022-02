Spezia-Roma, recupero lampo | Torna in gruppo

Spezia-Roma, arrivano importanti aggiornamenti in vista della delicata trasferta ligure di domenica prossima. Queste le ultime notizie.

Dopo aver pareggiato le ultime tre gare di campionato, accumulando solo tre dei nove punti a disposizione, i giallorossi sono ora attesi dalla delicata sfida esterna contro lo Spezia. Nell’ultima gara al Picco, partita di addio per Fonseca, Dzeko e altri ex tesserati della Roma, la squadra capitolina pareggiò per 2 a 2.

Eravamo allora a maggio e la rosa del portoghese ex Shakthar riuscì a recuperare la situazione di doppio svantaggio nel 2T, lenendo in parte l’incubo bianconero che nella scorsa stagione era costato l’eliminazione dalla Coppa Italia e alcuni cambiamenti interni dopo la triste gaffe avvenuta in Coppa Italia.

Tornando al presente, i 90 minuti di domenica pomeriggio avranno una valenza non assolutamente sottovalutabile, soprattutto alla luce degli ultimi risultati maturati che costringono Zaniolo e colleghi ad un’inversione di marcia che possa quantomeno permettere di sperare in un finale di stagione più edulcorato.

Spezia-Roma, sorriso per Mourinho: recuperato Mkhitaryan

Non sarà di certo facile, soprattutto considerando le grandi difficoltà della Roma in questi mesi e le buone qualità sciorinate dallo Spezia fin qui che ha dimostrato di poter mettere in difficoltà squadre anche ben più altisonanti. In attesa di ulteriori evoluzioni, riportiamo intanto un importante aggiornamento su Henrix Mkhitaryan.

In questi giorni sono infatti arrivati i recuperi di diversi indisponibili quali El- Shaarawy e Zaniolo, pronto a coadiuvare Abraham e la propria squadra in quella terra che ha dato lui i natali e il talento. Al di là del 92 e del 22, segnaliamo un felice aggiornamento relativo anche alle condizioni dell’armeno.

Il 77 ha infatti smaltito il problema che aveva impedito lui di esserci contro la rosa di Tudor e da domani tornerà regolarmente a disposizione di Mourinho che, con dichiarazioni e scelte tattiche, ha dimostrato di considerare lui uno degli elementi più affidabili e continui della rosa.